Kennenlernen beim Kochen

Viernheim. Das Katholische Sozialzentrum bietet in der Woche der Vielfalt „Interkulturelles Kochen“ an. Denn gemeinsames Kochen und Essen sei eine ideale Gelegenheit, sich wirklich zu begegnen, so die Veranstalter. An jedem Abend gibt es fünf Plätze für Menschen mit und fünf Plätze für Menschen ohne Migrationshintergrund. Gekocht und gegessen wird gemeinsam. Ein kultureller Beitrag soll einen Einblick in das jeweilige Heimatland geben.

Anmeldungen im Pfarrbüro erfolgen unter Telefon 06204/78 92 00. Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Geplant sind am Montag, 12. September, persische Küche, für Dienstag, 13. September, syrische Küche, am Mittwoch, 14. September, dann italienische Küche sowie am Donnerstag, 15. September, schließlich deutsche Küche. Beginn ist jeweils um 18 Uhr im Sozialzentrum am Vogelpark. red