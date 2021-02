Viernheim. Ralf Kempf sagt auf die Frage nach seiner persönlichen Motivation für das ehrenamtliche politische Engagement, er habe viele schlechte Erfahrungen gemacht in den Sprechstunden von Politikern auf Bundes- und Landes- und lokaler Ebene. „Das war in der Regel inhaltlich sehr schwach.“ Deshalb habe er abseits der etablierten Parteien ein Gegengewicht herbeiführen wollen. Das waren die Unabhängigen Bürger Viernheim (UBV) – bis zum Streit und der Trennung. Kempf ist seitdem einer von zwei Vertretern der Wählergemeinschaft Viernheim (WGV) in der Stadtverordnetenversammlung.

Von diesem Zerwürfnis abgesehen habe er etwas Wichtiges erreicht in Viernheim: „Es gibt jetzt Wählergruppen in der Stadtverordnetenversammlung. Das war ein absolutes Novum in der Stadt.“ Ralf Kempf schätzt die Lage darüber hinaus aber ganz nüchtern ein: „Sicher, wir hätten als WGV gerne mehr Erfolge gehabt. Aber das scheiterte halt an den Mehrheiten.“ Ein Beispiel? „Die Ausgleichsbeiträge bei der Sanierung der Innenstadt hätte ich den Anliegern gerne erspart.“

In der kommenden Legislaturperiode will sich die Wählergemeinschaft laut ihrem Spitzenkandidaten unter anderem „für mehr Transparenz in Politik und Verwaltung“ einsetzen. Kempf ist davon überzeugt, dass „vieles im Verborgenen vor sich geht“. In diesem Zusammenhang nennt er auch das Ziel der WGV, für mehr Bürgernähe und -beteiligung zu sorgen. Ralf Kempf bleibt auch dabei pauschal: „Hier liegt einiges im Argen.“

Ein weiterer Punkt im Programm ist der Ausbau der Barrierefreiheit in der Stadt. „Wie wichtig uns das ist, können Sie daran sehen, dass Hermann Weidner, der Sprecher des Beteiligungsforums Handicap, bei uns auf der Liste steht.“

Der Spitzenkandidat und seine Mitstreiter sind nicht der Mehrheitsmeinung der Stadtverordneten, dass ein zweites Altenheim in Viernheim dem städtischen Forum der Senioren Konkurrenz machen würde. Er ist dafür, dass die Firma Römerhaus ihre Pläne auf dem Gelände der ehemaligen Eissporthalle verwirklichen kann. „Die verfolgen doch ein ganz anderes Konzept als das Forum der Senioren. Wieso sollte das eine Konkurrenz sein?“, fragt er.

Nach seinen Informationen habe die Stadt verschiedene Photovoltaikanlagen auf ihren Gebäuden gekündigt, sagt Kempf. Das müsse zurückgenommen werden – „schon allein aus Gründen des Klimaschutzes“. In diesem Sinne mache er sich auch dafür stark, die Innenstadt dauerhaft mehr zu begrünen, indem an verschiedenen Stellen der Boden geöffnet wird. Das hatten die Stadtverordneten kürzlich erst verworfen, weil diese Maßnahme zur Rückgabe von Fördergeldern führen könne. Kempf: „Das ist bloß eine Behauptung. Die Verwaltung müsste es doch erst einmal richtig prüfen.“

Ralf Kempf hat sich der Petition gegen die Nutzung der Marienkirche als Kindergarten angeschlossen. „Wir müssen dieses Kulturgut unbedingt erhalten.“ Die Digitalisierung, nennt er einen weiteren Punkt, sei wichtig. „Aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass viele Bürger kein Internet haben oder es nicht nutzen.“

Im Wahlkampf ohne Präsenzveranstaltung setzt die Wählervereinigung auf großformatige Plakate. Kempf auf die Frage, ob nicht eine Onlinepräsenz gerade jetzt für den Wahlkampf und auch für sein Ziel der stärkeren Bürgerbeteiligung von großem Vorteil wäre, etwa auf Facebook: „Ja, stimmt, aber das muss ich erst noch angehen.“

Ralf Kempf kandidiert sowohl als Spitzenkandidat auf der Liste seiner Gruppierung zur Kommunalwahl am 14. März als auch als Bürgermeister. Die Stadtverordnetenversammlung konstituiert sich am 23. April, der gewählte Bürgermeister tritt sein Amt am 16. September an. Wie würde der Doppelbewerber sich entscheiden, sollte er zum neuen Viernheimer Bürgermeister gewählt werden? „Ich könnte ja bis zum Amtsantritt als neuer Bürgermeister Fraktionschef der WGV sein und dann wechseln.“