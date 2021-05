In Viernheim ist am Freitag erstmals seit langem keine Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Kreisweit wurden neun Fälle verzeichnet. Aktiv infiziert sind in Viernheim noch 136 Personen. Eine Person, die als Viernheimer Fall geführt wurde, ist in einem anderen Kreis gemeldet. Die Statistik wurde korrigiert.

Die Inzidenz im Kreis liegt weiter unter der 100er Marke. Das

