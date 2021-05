Keine Corona-Fälle in indischer Klinik

Viernheim. In dem von der Gerdi Gutperle-Stiftung getragenen Kinderkrankenhaus in Tamil Nadu in Indien habe es bisher keine Corona-Infektionen gegeben. Das teilt Gerdi Gutperle nach einem Telefongespräch mit den Verantwortlichen der Klinik mit. Außerdem wurde Gutperle darüber informiert, dass in der Kinderklinik keine Corona-Infizierten angenommen werden. Das sei mit der zuständigen Behörde der Regierung abgeklärt worden. Die Betreuung der Patienten im Kinderkrankenhaus dürfe in keiner Weise gefährdet werden. Für die Behandlung von Corona-Patienten seien die staatlichen Krankenhäuser zuständig. Im Kinderkrankenhaus würden die jungen Patienten ganz normal behandelt. Auch erforderliche Operationen fänden weiter statt. H.T..

