Keine 25 Mitglieder anwesend

Viernheim. In der Satzung des Stemm- und Ringclubs ist bei den Jahreshauptversammlungen eine Mindestteilnehmerzahl von 25 stimmberechtigten Mitgliedern vorgeschrieben. In den vergangenen Jahren konnte diese Grenze stets überschritten werden. Nicht so am vergangenen Freitag, als im Clubraum der SG Viernheim nachgezählt wurde. „So etwas hat es bei uns noch nie gegeben“, stellte der SRC-Vorsitzende Peter Neuß enttäuscht fest und brach die Zusammenkunft ab.

Neuer Versuch am 25. April

Innerhalb von vier Wochen gilt es nun einen neuen Anlauf zu nehmen. Termin und Ort hierfür stehen auch schon fest. Für Dienstag, 25. April, ist um 20 Uhr die Zeppelinstube reserviert. Dann kann auf jeden Fall gewählt werden. Die Verantwortlichen warteten nach der Begrüßung durch Neuß noch 30 Minuten auf eventuelle Nachzügler. Es zeichnete sich aber schnell ab, dass man nicht mehr auf die notwendige Zahl kommen würde.

„In so einem Falle sieht die Vereinssatzung vor, dass innerhalb der nächsten vier Wochen eine weitere Versammlung mit der gleichen Tagesordnung einberufen wird. Die Versammlung ist dann auf jeden Fall beschlussfähig, ungeachtet der tatsächlich anwesenden Mitgliedern“, zitierte Vorsitzender Peter Neuß aus der Satzung. Auf der Tagesordnung standen neben Rechenschaftsberichten und den Neuwahlen noch Anträge zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge sowie zum zukünftigen Umgang mit der Ehrung verstorbener Mitgliedern. Außerdem sollten Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden. Daran wird sich auch beim Nachholtermin nichts ändern. Sportvorstand Sascha Niebler beklagte das rückläufige ehrenamtliche Engagement, welches sich durch die zurückliegende Pandemie noch verstärkt habe. „Das trifft nicht nur auf unseren Verein zu, aber ohne diese Helfer kann ein Verein nicht funktionieren“. JR