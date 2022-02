Großbrand, Hochwasser, Terror, Fabrikunfälle – bei Bedrohungslagen müssen die Bürger rechtzeitig gewarnt werden. In Viernheim gibt es kein flächendeckendes Warnsystem, deshalb soll ein neues Sirenennetz aufgebaut werden. Darüber berät der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag, 24. Februar.

„In der Viernheimer Situation ist am naheliegendsten ein Unglück in einem

...