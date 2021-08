Kein Rathaus im alten Stil

Zu „Den Klimawandel...“, „SHM“-Leserforum vom 6. August

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu allem was Birgit Bongiorno schreibt, unsere uneingeschränkte Zustimmung. Seit Jahrzehnten diskutieren die politisch Verantwortlichen (zu denen ich auch zehn Jahre gehört habe) über das „Was“ und „Wie“ in der Rathausfrage. Hierin liegt die Hauptursache für den bisherigen Stillstand, das Hin- und Her, ob Neubau oder Sanierung. Denn erst wenn die Frage nach dem „Warum“ geklärt ist, lässt sich schnell ein Konsens über das weitere Vorgehen herstellen.

Sanierung bedeutet, den Status Quo einer Arbeitswelt zu zementieren, den es spätestens seit Corona nicht mehr gibt und auch nie mehr geben wird. Wie viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in einer digitalisierten Arbeits- und Kundenwelt noch einen Arbeitsplatz in der Mitte der Stadt benötigen? Gerade die Betrachtung des Themas aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, als Empfängerinnen und Empfänger der städtischen Dienstleistungen, hat bisher keine Rolle gespielt. Andere Branchen erleben seit Jahren, was Digitalisierung in diesem Zusammenhang für die Arbeitswelt der Zukunft bedeutet.

Ein Rathaus im alten Stil hat in dieser Welt keinen Platz mehr. Wenn diese Überlegungen Grundlage der Planungen sind, dann öffnen sich Räume für bis dahin ungeahnte Möglichkeiten für die Viernheimer Innenstadt. Dass damit, wie von Birgit Bongiorno vorgeschlagen, auch eine nachhaltige Klimapolitik in der Innenstadt Einzug halten kann, bedarf keines weiteren Kommentars. Dass der Kommentar von Martin Schulte im „Südhessen Morgen“ („Wichtiger Erlös, kein Reibach“) den aus der Verwertung der Grundstücke im Bannholzgraben II entstehenden Gewinn von fünf Millionen Euro unter anderem mit den Kosten für die ‚Rathaus-Misere’ als gerechtfertigt ansieht, ist zynisch. Jeder Eigentümer einer Immobilie weiß, dass eine laufende Instandhaltung dieser Immobilie die erste Pflicht ist (Eigentum verpflichtet!).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hier versagt zu haben, muss sich die Stadt zu Recht vorhalten lassen. Deshalb: Macht etwas Sinnvolles aus den fünf Millionen! Ideen dafür hat Birgit Bongiorno ausreichend geliefert.