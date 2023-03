Kein Ort für viele Autos

Viernheim hat ein Verkehrsproblem mit historischem Hintergrund. Die Kleinstadt ordentlichen Ausmaßes entstammt einer Ansammlung an Bauernhöfen. Straßen, die eher Gassen gleichen, erinnern noch heute an die Zeit, als Fuhrwerke mit Pferden die größten Gefährte waren, die sich dort vorwärts bewegten. Mittlerweile sind in der Innenstadt täglich Tausende Autos, Pakettransporter und Lkw unterwegs. Das Vorankommen wird immer schwieriger, das gegenseitige Passieren häufig zur Maßarbeit und die Parkplatzsuche – vor allem nach Feierabend – zur echten Herausforderung.

Bei solchen Entwicklungen ist der Versuch der Verwaltung, die Situation zu entschärfen, nur zu begrüßen. Das Leitersystem aus Einbahnstraßen schließt den Gegenverkehr aus und ermöglicht so einen besseren Verkehrsfluss. Aber es hat auch Konsequenzen, die nicht jedem lieb sind. Wird der Straßenraum neu geordnet, muss er an die aktuellen Erfordernisse angepasst werden. In Zeiten klimatischer Veränderungen bedeutet dies, Grün in die grauen Häuserschluchten zu bringen. Außerdem sollen die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu ihrem Recht kommen. Also muss der Gehweg künftig komplett frei bleiben. Das alles kostet Platz in den Randbereichen, der dann für den ruhenden Verkehr fehlt.

Dieses Dilemma wird nun in der Wald- und der Friedrichstraße offenkundig. Zwar konnten viele Pkw dort nur deshalb stehen, weil das Ordnungsamt in der Regel ein Auge zugedrückt hat. Wenn nun aber faktisch die Hälfte der gesamten Stellflächen wegfällt, ist das Parkchaos programmiert. Dieses Szenario haben die Anwohner längst in ihrem Kopf. Das erklärt ihre Verzweiflung und ihren Wunsch mitzureden, um vielleicht doch noch den einen oder Parkplatz retten zu können. Den gordischen Knoten zerschlagen werden die beiden Seiten aber auch mit einem noch so intensiven Austausch nicht. Die Viernheimer Innenstadt ist für die Zahl der Fahrzeuge, wie sie heute existiert, schlicht nicht geschaffen. Ob mit einem Tiefgaragenplatz, Bus oder Fahrrad: Auf längere Sicht muss jeder für sich entscheiden, wie er sein persönliches Verkehrsproblem löst. So hart dies klingt – und so schwer diese Erkenntnis fällt.