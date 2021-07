Kein normales Angebot möglich

Viernheim. Der Verein Lebenshilfe hat ein schwieriges Jahr hinter sich gebracht und noch lange sind nicht alle Probleme behoben. Es gab aber auch schön Momente während der Corona-Pandemie. Über die Einzelheiten berichtete der Vorsitzende Robert Miltner bei der Mitgliederversammlung.

Das Treffen fand Corona-konform im Gartenpavillon des Johannes Schrey-Hauses, wo man genug Platz hat und an der frischen Luft war, statt. Nach der Begrüßung, unter den Besuchern weilten auch das Ehrenmitglied Ludwig Müller und Sozialamtsleiter Rudolf Haas, folgte die Totenehrung. Darunter wurde auch dem Gründungsmitglied Margret Schneider, knapp 50 Jahre Kassiererin, die im Alter von 89 Jahren verstorben ist, gedacht. „Ihr Tod hinterlässt eine nicht zu schließende Lücke in unserem Verein. Sie wird uns sehr fehlen. Aber wir werden sie niemals vergessen“, so Miltner.

Der Vorsitzende berichtete über die Vorstandsarbeit mit jeder Menge Besprechungen, meist in digitaler Form. Schließlich galt es behördliche Vorgaben umzusetzen und die Maßnahmen im Schrey-Haus abzustimmen. Die Mitgliederzahl war mit 86 leicht rückläufig, war aber im Schnitt der Vorjahre. „Wir würden gerne die 100er-Marke knacken“, hofft Miltern auf einen Aufschwung.

Aktivitäten wie Sport, Musik und Trommeln konnten nur bis März 2020 durchgeführt werden. Die Gartenpflege erfolgt in Eigenregie unter der Leitung von Peter Ehmann. Mit dem Kooperationspartner Hephata kümmert sich die Lebenshilfe um das Wohl der Bewohner. Auch hier bestimmte Corona weitgehend den Alltag, der für die Betroffenen hart war.

Die Zweite Vorsitzende Karin Hartmann verlas den Kassenbericht, der die Zustimmung sowohl der Prüfer Hans-Dieter Fuhry und Frau Elvira Bauer als auch der Mitglieder fand. Nachdem der Vorstand entlastet worden war, wurde unter der Leitung von Rudolf Haas der neue Vorstand gewählt. Die Ergebnisse waren eindeutig, denn es gab nur eine Änderung. Rolf Sax wurde als Nachfolger von Margret Schneider gewählt. Miltner, Hartmann, Nicole Gräff (Schriftführerin), Ehmann und Sebastian Stanyak (beide Beisitzer) wurden in ihren Ämtern bestätigt, ebenso Bauer und Fuhry.

Unter dem Punkt Verschiedenes berichtete Miltner von der Unterstützung des Schreyhausbewohner in diesem Frühjahr. So wurde an sechs Wochenenden im März und April und an den Osterfeiertagen Mittagessen finanziert. Außerdem wurden für einige Aufenthaltsräume Luftfilterreinigungsgeräte angeschafft. Auch die Planung für die Aktivitäten in 2021 schreiten voran. „Wir sollten aber nicht zu leichtsinnig sein, deshalb ist ein normales Angebot unserer Angebote derzeit noch nicht zu denken“, beschreibt Miltner die Situation. Das bedeutet, dass es auch in diesem Jahr keinen Besuch der Freilichtbühne, kein Sommerfest und keinen Jahresausflug geben wird. Die Halle für die Nikolausfeier am 5. Dezember wurde aber vorsorglich reserviert. Stattgefunden haben bereits Grillfeste für die Bewohner des Schrey-Hauses und der Wohnstätten, das interne Gartenfest und der Ausflug des Tagesstätte in den Viernheimer Vogelpark.

„Zusammenfassend möchte ich mich an dieser Stelle, auch im Namen meiner Vorstandskollegen, bei allen Menschen bedanken, die uns immer wieder durch ihre tatkräftige Mithilfe unterstützen. Wir hoffen und wünschen uns, dass sie uns durch ihr persönliches Engagement auch zukünftig zur Seite stehen“, schloss Miltner die Jahreshauptversammlung des Vereins Lebenshilfe.