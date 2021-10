Kein leichtes Spiel

Viernheim. Die Handballer des TSV Amicitia sind voll im Soll: Nach zwei Spielen stehen zwei hohe Siege auf dem Konto der Viernheimer. Allerdings folgt heute ein sehr schweres Auswärtsspiel beim TV Hardheim (19.30 Uhr).

„Wir sind schon öfters mit leeren Händen von Hardheim nach Hause gefahren“, weiß Abteilungsleiter Jochen Hinz, dass die Partie heute keine einfache Aufgabe für das Team von Christian Müller und Mirco Ritter wird. Hardheim gilt als heimstark und hat das zuletzt beim deutlichen Heimsieg gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen 2 bewiesen. Zuvor gab es allerdings eine Niederlage in Plankstadt zum Saisonauftakt. Viernheim hat also im Vergleich der beiden Favoriten aktuell die bessere Position, wird aber nur mit einer konzentrierten Leistung auch etwas Zählbares mitnehmen. Für den dritten Sieg muss aus einer stabilen Abwehr heraus agiert werden und die Chancenverwertung verbessert werden. Für Zuschauer, die den TSV Amicitia auswärts unterstützen möchten, gilt die 2G-Regelung. Hardheim hat sich für das Optionsmodell des Landes Baden-Württemberg entschieden, nur Geimpfte und Genesene als Zuschauer in die Halle zu lassen.

Die erste Damenmannschaft spielt am morgigen Sonntag beim TV Brühl, Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Die aktuelle Tabellensituation verspricht ein spannendes Match: Die Viernheimerinnen belegen mit zwei Siegen und einem Unentschieden Platz eins, der TV Brühl ist Zweiter und könnte mit einem Sieg gleichziehen. Trainerin Stefanie Dietrich muss in diesem Spiel allerdings auf drei Stammspielerinnen verzichten, sieht ihr Team deshalb nicht als Favorit. Die Mannschaft muss die technischen Fehler minimieren, die Chancenausbeute erhöhen und über eine harte Abwehr heraus eine geschlossene Teamleistung zeigen, dann sollte der nächste Sieg möglich sein. Ebenfalls erst morgen sind drei Jugendteams im Einsatz. Die männliche E-Jugend spielt um 10.45 Uhr bei der JSG Hemsbach/Laudenbach. Um 11.15 Uhr ist die D-Jugend bei der JSG Sandhausen/Walldorf gefordert. Die B-Jugend gastiert um 13 Uhr beim HV Bad Schönborn. su