Katholische Jugend profitiert

Viernheim. Im vergangenen Dezember waren Mitglieder des CDU-Stadtverbands sowie der Jungen Union (JU) mit einem gemeinsamen Stand, an dem sie unter anderem regionalen Winzerglühwein verkauften, auf dem Viernheimer Weihnachtsmarkt vertreten.

Traditionell spenden die Christdemokraten ihre Verkaufserlöse für einen guten Zweck. „Als Junge Union war es uns wichtig, dass die Einnahmen in diesem Jahr der Viernheimer Jugend zugute kommen“, erklärte der JU-Vorsitzende Nick Pfister. „Daher spenden wir die Erlöse in diesem Jahr für die neuen Jugendräume, in denen die katholischen Jugendgruppen aktuell ein gemeinsames neues Domizil beziehen.“

Eine Delegation der Helfer übergab nun die Spende in Höhe von 935 Euro an die Jugendlichen, die sich herzlich für die Unterstützung bedankten. Herbert Kohl, Gemeindereferent der katholischen Kirche, führte die Gruppe anschließend durch die neuen Räumlichkeiten an der Michaelskirche.

Mit viel Eigenleistung wurden die Räume von den Jugendlichen in den vergangenen Wochen renoviert. „Es gibt aber noch viel zu tun, vor allem im Außenbereich“, sagte Kohl. „Daher kommt die Unterstützung wirklich sehr gelegen.“ red