Katholiken feiern im Pfarrgarten

Viernheim. Die katholische Kirche feiert am Donnerstag, 13. Mai, das Fest Christi Himmelfahrt. Bei schönem Wetter findet der Gottesdienst um 10.15 Uhr im Garten rund um die Marienkirche statt. Dafür seien ein Stuhl, Hocker oder eine andere Sitzgelegenheit für sich sowie das Gesangbuch und eine FFP2-Maske mitzubringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei kühlem oder regnerischem Wetter wird der Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Apostelkirche gefeiert. Eine Anmeldung mit den Kontaktdaten ist bis Mittwoch, 12. Mai, um 11 Uhr erforderlich: telefonisch im Pfarrbüro der katholischen Kirche Viernheim unter der Nummer 06204/78 92 00 oder per E-Mail an anmeldung.gottesdienst@outlook.de. red

