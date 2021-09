Katastrophenschutz im Fokus

Viernheim. Notfallversorgung reformieren, Bevölkerungsschutz neu ausrichten, Ehrenamt stärken, Pflege verbessern: Zur bevorstehenden Bundestagswahl hat die Johanniter-Unfall-Hilfe in ganz Deutschland ein Positionspapier an die Kandidaten ihres Wahlkreises versendet. Diese Stellungnahme nahm der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete und CDU-Kandidat Dr. Michael Meister zum Anlass, sich bei den Johannitern in Viernheim ein Bild von der aktuellen Situation zu machen.

Vorstand Kai Jugenheimer und der stellvertretende Wachenleiter Sascha Müller stellten dem Gast den Regionalverband Bergstraße-Pfalz und dabei vor allem die hessischen Einrichtungen und Angebote vor. Die Arbeit von rund 250 Hauptamtlichen und 350 Ehrenamtlichen wird über die Regionalgeschäftsstelle in Viernheim koordiniert, zu den Aufgaben gehören Rettungsdienst, Katastrophenschutz, ambulante Pflege, Fahrdienst, Aus- und Weiterbildung und die Jugendarbeit.

Den Bundestagsabgeordneten interessierten vor allem Einsätze, wie in den Hochwassergebieten. „Wir haben aktuell noch vier Helfer im Ahrtal und waren auch in Nordrhein-Westfalen dabei“, berichteten Jugenheimer und Müller, die einigen Nachbesserungsbedarf in diesen Katastrophenfällen sehen. „Da gab es viele freiwillige Helfer vor Ort, aber es fehlte jemand, der diese Unterstützung auch koordiniert“, sagte Müller. Weil der Digitalfunk im Hochwassergebiet weitgehend ausgefallen war, habe man handschriftliche Notizen von einem Einsatzort zum anderen gefahren.

Überhaupt sei der Funkverkehr eine große Baustelle bei den Rettungsdiensten. „Es gibt nicht überall volle Netzabdeckung“, erklärte Müller, deshalb sei für den Notfall auch noch der analoge Funk in Betrieb. Für Funkausfälle in Krisengebieten müsse es andere Formen der Alarmierung geben, zeigte sich Meister überzeugt: „Nachrichten aufs Handy sind ohne Netz vielleicht nicht möglich, und die alten Sirenen sind in den Kommunen unterschiedlich betriebsbereit.“

Nachfrage nach Tests unklar

Kai Jugenheimer warnte vorsichtig vor den Nachteilen einer App: „Wenn da zu viele Meldungen kommen, nimmt man die richtige Gefahr gar nicht mehr so wahr.“ Was die Johanniter aktuell umtreibt, ist die künftige Organisation des Testcenters. Der Bund hatte angekündigt, dass die Schnelltests ab 11. Oktober nicht mehr für alle kostenfrei sein werden. Für Kinder, Schwangere oder Menschen mit Vorerkrankungen, die sich nicht impfen lassen können, bleibt das kostenlose Testangebot weiter bestehen. Wer ungeimpft ist und einen Testnachweis braucht, muss demnach selbst zahlen. Für die Johanniter ist es laut Jugenheimer und Müller schwierig, den Bedarf an Testungen nach diesem Datum einzuschätzen. Auch Meister konnte da nicht entscheidend weiterhelfen: „Man muss ehrlicherweise abwarten und schauen, wie hoch die Nachfrage sein wird.“

Im momentanen Betrieb fehlen den Johannitern freiwillige Mitarbeiter. „Wir haben sonst rund 30 junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns machen. In diesem Jahr haben wir nicht einmal die Hälfte dieser Stellen besetzt“, sagte Jugenheimer. Dafür habe es – trotz Corona – Zulauf bei den ehrenamtlichen Helfern gegeben. Und genau dieses Engagement hält Meister für zu wenig gewürdigt. „Es muss es in das Bewusstsein der Bevölkerung schaffen, dass es ohne dieses Ehrenamt nicht geht“, wünscht sich der Bundespolitiker und bedankte sich bei den Johannitern für ihren vielfältigen Einsatz an der Bergstraße.