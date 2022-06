Katalysator gestohlen

Viernheim. Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Sonntag in der Straße Hinter den Zäunen den Katalysator eines Toyota Prius gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben die Täter das Auto mit einem Hebewerkzeug hochgehoben, so dass sie den Katalysator entfernen konnten. Der Schaden liegt laut Schätzung der Beamten bei etwa 2000 Euro.

Seit Jahren gibt es in der ganzen Region in unregelmäßigen Abständen Diebestouren mit dem Ziel Kat-Klau. Die Kriminellen haben es auf die wertvollen Metalle Rhodium und Palladium abgesehen, die in Katalysatoren im Gramm-Bereich verarbeitet sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/70 60 zu melden. tmu/bjz

