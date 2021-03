Viernheim. Mit vier Projekten war die Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) beim regionalen Wettbewerb von „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ vertreten. Die Schüler konnten sich bei dem Online-Wettbewerb über zweite und dritte Plätze freuen.

Talentierte Forscher der Alexander-von-Humboldt-Schule: Louis Frick und Simon Lukas (rechtes Bild) untersuchen Rosskastanien, Cleo Kraut (l.o.) und ihr Team experimentieren mit Schalen von Orangen und Grapefruits. Über ihre Auszeichnung bei gleich zwei Projekten freuen sich Nico Gregorincic und Deniz Ferhat Mal. © avh

Seit Herbst 2018 existiert an der AvH die Chemie-AG. Pädagogisches Ziel dieses freiwilligen Nachmittagsangebotes sind die Förderung des naturwissenschaftlichen Interesses, die Vertiefung des Umweltbewusstseins auf naturwissenschaftlicher Basis und nicht zuletzt die Teilnahme an schulischen Wettbewerben. Einen großen Erfolg hatte die AG im vergangenen Jahr vorzuweisen, als sie im Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in der Sparte Chemie den ersten Platz belegte.

Großes Interesse an der AG

„Der Landeswettbewerb wurde Corona-bedingt leider ersatzlos gestrichen“, berichtet Ruthard Friedel, der die AG leitet. „Mittlerweile ist der Zulauf zur AG so groß, dass wir in diesem Jahr mehrere Gruppen für den Wettbewerb anmelden konnten“, freut sich Fachbereichsleiter Jens Römer über das Interesse der Schüler an naturwissenschaftlichen Phänomenen. Besonders stolz ist die AvH, dass sie erstmalig bei „Schüler experimentieren“, dem Junior-Format von Jugend forscht, mitmachen konnte.

Die Fünftklässler Louis Frick und Simon Lukas erreichten mit ihrer Untersuchung „Woraus bestehen Ross-Kastanien?“ den zweiten Platz im Fach Chemie. Die Realschüler untersuchten zwei Inhaltsstoffe aus den Früchten der „Aesculus hippocastani“. Die regionale Wettbewerbsrunde von „Jugend forscht“ wurde komplett online veranstaltet. Von der Präsentation und der Jury-Befragung bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse lief alles digital ab.

Die Pandemie-bedingten Einschränkungen hatten schon die Forschung erschwert, denn viel Raum und Zeit für experimentelle Laborarbeiten gab es nicht. Nach der Schulschließung im Dezember konnten die Versuchsansätze aber noch rechtzeitig – und zum Teil extern bei der Firma Merck und an der TU Darmstadt – fertiggestellt werden.

Cleo Kraut, Amelie Mielke und Karmella Szikora waren schon im vergangenen Jahr dabei und untersuchten diesmal Orangenschalen für ihr Projekt. Unter dem Aspekt „Mehr als nur Bio-Verpackung“ schauten sich die Schülerinnen die Verwertungsmöglichkeiten von Orangen- und Grapefruit-Schalen als Rohstoffquellen für die Herstellung der Duftstoffe Valencen und Nootkaton sowie für das Geliermittel Pektin an. Mit dieser Arbeit erreichten die Teilnehmerinnen den dritten Platz im Bereich Chemie. Nico Gregorincic (Q-Phase) und Abiturient Deniz Ferhat Mal beteiligten sich gleich mit zwei Projekten. Die Schüler analysierten zum einen in der Arbeit „Die Brezel im Hahnenfuß“ das Vorkommen und die Struktur einer besonderen Verbindung in der Christrose, das Ranuncosid, das eine ganz spezielle Molekülstruktur („Spiroacetal“) aufweist. Diese Untersuchungen waren der Jury einen dritten Platz in Chemie wert. Zum anderen ergänzten und vertieften die Oberstufenschüler ihre letztjährige Untersuchung „Aus der Naturapotheke der Jungsteinzeit“. Dabei geht es um die Gewinnung und Analyse von antiviral wirksamen Naturstoffen („Betulin“ und „Betulinsäure“). Sie führten insbesondere eine vertiefte Literaturrecherche über die potenzielle Wirksamkeit bei bestimmten einzelsträngigen RNA-Viren durch. Für diese Leistung wurden Nico Gregorincic und Deniz Ferhat Mal mit dem zweiten Platz in Chemie ausgezeichnet.