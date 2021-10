Karlsruher immer knapp voraus

Viernheim. Im dritten Saisonspiel hat es für die Herren der BG Viernheim/Weinheim nicht zum dritten Sieg gereicht. Beim Karlsruher TV (ehemals Eichenkreuz Karlsruhe) mussten die Oberliga-Basketballer eine knappe 67:72-Niederlage quittieren. „Schade, da war mehr drin“, kommentierte BG-Trainer Robin Zimmermann nach der Partie. „Die Gegner waren einfach besser als wir und haben verdient gewonnen.“ Es war im Endeffekt ein Start-Ziel-Sieg für die Karlsruher. Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Gastgeber mit 23:17 in Führung und konnten diesen Abstand immer knapp behaupten. Die Hausherren trafen sicher ihre Dreipunktwürfe und ließen den Ball gut laufen. „Wir kamen defensiv zu oft einen Schritt zu spät, das Fehlen von Victor Habrich machte sich deutlich bemerkbar“, sagte Zimmermann. So konnte die BG bis zur Halbzeit nur auf 43:39 verkürzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch im zweiten Spielabschnitt gelang keine Wende. Die Sharks-Offensive wollte zu oft mit dem Kopf durch die Wand, lief so in einige Offensivfouls und suchte wenig erfolgversprechende Eins-gegen-Drei-Abschlüsse. Dagegen fielen bei Karlsruhe einige wirklich schwere Würfe durchaus glücklich in den Korb. Nach dem dritten Viertel (57:54) hielten sie den knappen Vorsprung bis zum Ende.

BG Viernheim-Weinheim: Daniel Lohrke (13 Punkte), Lukas Kreutzer (11/1 Dreier), Salvatore Baragiola (10/1), Leon Bregulla (8/2), Patrick Dörr (6), Sebastian Geister (6), Maurice Martin (6), Tom Rothermel (2), Clemens van Miltenburg (2). su