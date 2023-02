Karikaturen in der Kirche

Viernheim. Der Schneemann auf der Intensivstation, Spaziergang mit Gasmaske vor qualmenden Fabrikschornsteinen, eine kleine Qualle, die die im Meer herumschwimmende Plastiktüte für ihre Mutter hält: 77 Karikaturen zu Umweltkrise und Klimawandel sind ab dem Wochenende in der Apostelkirche zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Katholische Kirche in Viernheim möchte ihren Beitrag zum Dialog über dieses wichtige Thema leisten und hat daher die Renovabis-Ausstellung „Mit Volldampf in die Katastrophe?“ nach Viernheim geholt. Künstler aus Ost- und Westeuropa werfen in ihren Zeichnungen einen kritisch-humoristischen Blick auf die Situation in der Welt.

Alle eint eine Sorge

„Mit Volldampf in die Katastrophe?“ zeigt aber auch, wie unterschiedlich die wirtschaftlichen Realitäten und gesellschaftlichen Prägungen in den einzelnen Ländern sind und wie verschieden ihre Wahrnehmungen und Ausdrucksformen sind. Dennoch eint alle die Sorge um das „gemeinsame Haus“, wie Papst Franziskus die Erde in seiner Enzyklika „Laudato sí“ nennt. Diese Ausstellung möchte dazu einladen, das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu sehen.

Mehr zum Thema Gleichstellungsbüro Arbeiten im Homeoffice Mehr erfahren

Die Ausstellung wird am Samstag, 4. Februar, nach dem Gottesdienst gegen 19 Uhr eröffnet. Die Bilder sind dann bis zum 19. Februar zu den täglichen Öffnungszeiten der Apostelkirche zu sehen. su