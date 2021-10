Karamotion ausprobieren

Viernheim. Einen Karamotion-Schnupperkurs bietet die Volkshochschule am Samstag, 20. November, 14 bis 16.15 Uhr, im „Alten Kino“, Ludwigstraße 23, an. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro. Karamotion ist eine Sportart, die man ohne Vorkenntnisse und Trainingszustand ausüben kann. Sie stärkt die Wirbelsäule. Man trainiert schnell erlernbare Techniken für die Selbstverteidigung. Zudem wird die Schlagkraft gestärkt, wodurch Stress abgebaut werden kann. Zum Ausgleich in der Stunde sorgt Stretching für Wohlbefinden und Entspannung für Körper und Geist.

Informieren und anmelden können sich Interessierte unter den Telefonnummern 06204/988 402, -404, -405 oder -406 beziehungsweise über die Homepage der Volkshochschule www.vhs-viernheim.de. Die Kursnummer ist die 3.0329. red