Kantersieg und deutliche Niederlage

Viernheim. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, so könnte man die Gemütsverfassung der beiden Viernheimer A-Ligisten nach dem Schlusspfiff am Sonntagnachmittag beschreiben. So feierte die zweite Mannschaft des TSV Amicitia beim SV Laudenbach einen 8:0-Auswärtssieg. Zur gleichen Zeit kassierte die SG Viernheim bei der TSG Weinheim 2 eine deutliche 0:6-Schlappe.

SV Laudenbach - TSV Amicitia 2 0:8 (0:4): Die Reserve der Blaugrünen hat mit dem deutlichen Sieg an der Bergstraße nicht nur das Punktekonto deutlich gesteigert, sondern auch das Torverhältnis (31:21) klar ins Plus umgewandelt. „Wir hätten sogar zweistellig gewinnen können, denn Laudenbach war unerwartet schwach an diesem Tag. Uns ist dagegen fast alles gelungen, auch wenn mehrere Möglichkeiten vergeben wurden“, schätzte Trainer Tobias Kleiner den klaren Erfolg realistisch ein. Die Formkurve der Südhessen zeigt auf jeden Fall weiter nach oben, was Hoffnung für die kommenden Aufgaben macht.

Die Partie in Laudenbach war schon zur Halbzeitpause entschieden. Nach einer Viertelstunde eröffnete Joel Schroth den Torreigen. Joseph Collier (25.), Marlon Diemer (40.) und Marvin Nehring (45.) legten in regelmäßigen Abständen nach. Damit war der Torhunger der Gäste aber noch nicht gestillt. Nehring erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 5:0 (48.). Als Tim Achilles (50.) und Moritz Hofmann (58.) den Zwischenstand auf 7:0 stellten lag ein zweistelliger Sieg in der Luft. Es folgte aber nur noch das 8:0 durch Diemer in der 86. Minute.

TSG Weinheim 2 - SG Viernheim 6:0 (3:0): Die SG Viernheim ging in Weinheim sang- und klanglos unter. Im Angriff zu harmlos und in der Defensive fehlerhaft, damit kann man auch in der A-Klasse nicht bestehen. Die Hausherren zeigten dagegen den nötigen Siegeswillen und kletterten nach dem deutlichen Heimsieg auf Platz sechs und führen dort das Tabellenmittelfeld an. Für die Südhessen sind die Abstiegsplätze nur noch vier Punkte entfernt.

Die Taktik von SG-Trainer Ralf Dalmus, möglichst lange ohne Gegentor zu bleiben, war schon nach neun Minuten dahin, als Yannick Marx das 1:0 markierte. Recep Kurt (26.) und Saleh Amiri stellten den Spielstand bis zur Pause auf 3:0. Die Viernheimer leisteten erfolglos Gegenwehr. Das muntere Toreschießen ging gleich nach dem Seitenwechsel weiter. Marian Veigel (52.) und erneut Amiri erhöhten auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte Andre Halblaub in der 78. Minute. JR