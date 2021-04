Kanalarbeiten bremsen Autos in der Friedrich-Ebert-Straße

Viernheim. Nachdem die Nibelungenstraße in Viernheim wegen ähnlicher Maßnahmen bereits zweimal für mehrere Tage komplett gesperrt worden war, müssen sich die Verkehrsteilnehmer derzeit in der Friedrich-Ebert-Straße im Abschnitt zwischen der Industriestraße und der Wiesenstraße in Geduld üben oder Umwege in Kauf nehmen.

Die Stadtwerke Viernheim haben für die Rohr- und Tiefbauarbeiten an dieser Stelle zunächst zwei Wochen veranschlagt. Die Verantwortlichen seien allerdings bemüht, die Maßnahmen zügig abzuwickeln, versichern sie.

Grund für die Sperrung ist, dass unterirdisch bestehende Leitungen verlegt werden. Auch in diesem Bereich werde in naher Zukunft nämlich der große Abwasserkanal vorbei geführt, der letztendlich in der Kläranlage endet. Derzeit sind die bestehenden Leitungen im Weg.

Die verkehrstechnischen Maßnahmen wurden mit dem Ordnungsamt der Stadt Viernheim abgestimmt. Die Umleitung des Verkehrs ist ausgeschildert und erfolgt über die Straße „Neuer Weg“. Trotz der Hinweise gibt es immer wieder Autofahrer, die diese Hinweise ignorieren und stadteinwärts ihren Weg unbeeindruckt fortsetzen. Sie müssen sich dann durch die Weihgartenstraße und die Friedrichstraße schlängeln oder umdrehen.

Auch diesmal werden die Erd- und Straßenbauarbeiten von der Firma Martin Pfenning Söhne durchgeführt. „Gerade bei solchen Arbeiten ist man vor Überraschungen nicht sicher. Weil in den Plänen gerade alte Versorgungsleitungen und Kanäle nicht vermerkt sind, muss vorsichtig gegraben werden. Deshalb können sich die Arbeiten immer mal wieder verzögern“, berichtet Martin Pfenning auf Nachfrage dieser Redaktion vor Ort. J.R.