Kampfloser Punktgewinn

Viernheim. Eigentlich steht am Samstag das letzte Vorrundenspiel der Gruppe A für die Handballherren auf dem Programm. Doch aufgrund von Corona-Fällen in seinem Team kann Gegner SG Leutershausen 2 nicht in der Waldsporthalle antreten. Weil die Partie auch nicht mehr nachgeholt werden kann, gehen die zwei Punkte kampflos an die Viernheimer. Die Handballer können sich das restliche Spielgeschehen aber beruhigt anschauen: Platz eins ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Am kommenden Wochenende (19./20. März) geht es im KO-Modus für acht Mannschaften um den Aufstieg in die Oberliga. Der Gegner für das Entscheidungsspiel steht noch nicht fest. Das Rückspiel um das Weiterkommen findet am Samstag, 26. März, um 19.30 Uhr in der Waldsporthalle statt – den Termin können sich die Viernheimer Handballfans schon im Kalender anstreichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf die Unterstützung der Zuschauer wird dagegen am heutigen Samstag beim Spiel der Damen gesetzet. Um 17.15 Uhr kämpfen die Viernheimerinnen gegen die HG Saase um den Einzug in die Meisterrunde. Der TSV Amicitia belegt aktuell den dritten Rang, hat aber nur einen Punkt Vorsprung auf die Plätze zur Abstiegsrunde. Bei einem Sieg gegen Saase sind sie sicher für die Aufstiegsspiele qualifiziert, die HG hat ihrerseits bei einem eigenen Erfolg noch Chancen auf die KO-Runde. Die Südhessinnen konnten sich drei Wochen lang intensiv auf das letzte Vorrundenspiel vorbereiten, während die HG Saase zum dritten Rundenspiel binnen sechs Tagen antreten muss. Die Partie verspricht jede Menge Spannung, die die Viernheimerinnen möglichst in einen Heimsieg umwandeln wollen. su

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2