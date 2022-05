Viernheim. Es ist mehr als nur das Derby: Am Sonntag um 14 Uhr spielen die Fußballerinnen des TSV Amicitia beim TSV Neckarau und brauchen dort unbedingt Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Viernheimerinnen sind mittendrin im Abstiegsstrudel, haben noch einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsrängen. Weil die Teams, die noch hinter den TSV-Amicitia-Frauen platziert sind, machbare Aufgaben haben, sind Punkte eigentlich Pflicht. Gegner TSV Neckarau ist aktuell zwar Dritter, kann theoretisch aber auch noch absteigen. Ein Sieg würde die Mannheimerinnen retten, deshalb werden sie den Viernheimer Gästen nichts schenken.

Das Lazarett hat sich bei den Viernheimerinnen ein wenig gelichtet, allerdings sind einige Spielerinnen noch nicht bei vollem Leistungsvermögen angekommen. Verzichten muss Coach Patrick Kloskalla auf Audrey Mas, Rebecca Smith, Adrienne Bice, Laura Riedel und Pauline Kloskalla, kann aber dennoch ein schlagkräftiges Team aufbieten. „Mut, Herz, Engagement, Konzentration“, fordert der Trainer von seinem Team, das mit dem notwendigen Spielglück einen wichtigen Schritt Richtung Ligaverbleib machen kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ganz andere Voraussetzungen haben die Frauen 2. Ein Sieg fehlt der Truppe von Andreas Siegle noch zur Meisterschaft in der Landesliga. Der Titel könnte beim direkten Verfolger klar gemacht werden. Am Samstag um 17 Uhr gastieren die Viernheimerinnen beim TSV Neckarau 2, der den TSV Amicitia theoretisch noch gefährden könnte.

Die B-Juniorinnen haben dagegen ihre Platzierung schon sicher. Am letzten Spieltag können sie nicht mehr von Rang sechs in der Oberliga verdrängt werden. Zum Saisonabschluss wollen die jungen Spielerinnen noch einmal einen Sieg landen, sie spielen um 16 Uhr beim FV Löchgau, der noch um den Klassenerhalt kämpft. Die B2-Juniorinnen haben am Sonntag ein Heimspiel, um 11 Uhr empfangen sie FV Fortuna Kirchfeld an der Lorscher Straße.

Die E1-Juniorinnen treffen am Samstag beim Spieltag von Polizei Mannheim auf die SG Hohensachsen, SG Hohensachsen 2 und die Mädels des Gastgebers. Die E2-Juniorinnen fahren morgen nach Mannheim und spielen gegen den VfR Mannheim, Spvgg 06 Ketsch und TSG Rheinau. su

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3