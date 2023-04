Kampf dem Dauerstress

Viernheim. Ein Gleichstellungstreff mit einem Vortrag von Coachin Cornelia Möcke (Bild) zum Thema Stressbewältigung findet am Mittwoch, 19. April, um 19 Uhr in der in der Kulturscheune, Wasserstraße 20, statt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung unter gleichstellungsbuero@viernheim.de ist erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sechs von zehn Deutschen leiden einer Studie zufolge unter Stress im Alltag, viele davon sogar dauerhaft. Stress hat gesundheitliche Folgen und kann zur körperlichen Erschöpfung, einem erhöhten Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall und zu psychischen Folgen wie innere Anspannung und Konzentrationsschwierigkeiten führen. „Je bewusster sich Menschen ihrer Stressoren sind und lernen, mit ihnen umzugehen, desto weniger Stress werden sie zukünftig haben“, so Cornelia Möcke. Das Ziel des Vortrags ist ein verbesserter Umgang mit Stress, indem eine Einschätzung des Stresslevels geübt wird. Gleichzeitig wird aufgezeigt, was getan werden kann, um gelassen und entspannt zu bleiben sowie auch die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Cornelia Möcke führt die Teilnehmenden heran, wie sie sich Zeit für sich nehmen und damit dem Dauerstress ein Ende setzen können. red