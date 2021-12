Kalender statt Konzert

Viernheim. Eigentlich war für Sonntag, 5. Dezember, das traditionelle Weihnachtskonzert der städtischen Musikschule im Bürgerhaus geplant. Das vielfältige Programm war bereits zusammengestellt und die Beiträge der Musikschülerinnen und -schüler wurden in den zurückliegenden Wochen fleißig mit den Lehrkräften eingeübt. Doch dem Vorhaben das zweite Jahr in Folge die Entwicklung der Corona-Pandemie entgegen, so dass das Konzert nicht stattfinden kann.

Die Musikschule will in der Vorweihnachtszeit dennoch für besinnliche Stimmung sorgen. Daher wurden nun die Beiträge der Schülerinnen und Schüler eingespielt und hinter 24 Türchen in Form eines digitalen Adventskalenders versteckt. An jedem Tag, vom 1. bis zum 24. Dezember, öffnet sich ein Türchen zu einem kleinen Minikonzert mit (nicht nur) weihnachtlicher Musik. Zu finden ist der digitale Adventskalender im Internet auf der Seite der Musikschule unter www.musikschule-viernheim.de. red