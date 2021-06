Kaffee und Kuchen zwischen Kranichen und Kängurus

Viernheim. Zwischen Kranichen, Kolkraben und Kängurus einen Kaffee und einen Kirschkuchen genießen: Am Sonntag konnte man den Besuch im Vogelpark mit einer Kaffeepause verbinden, bei der es auch musikalische Unterhaltung gab.

Die Zusammenarbeit von Verein Vogelpark und Frauenchor Viernheim hat sich in den vergangenen Jahren schon bei den Märkten im Park bewährt. Weil die Märkte zuletzt wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sind, haben beide Vereine nach dem gelungenen Aktionstag im vergangenen Jahr wieder eine gemeinsame Veranstaltung organisiert. Der Verein bot Führungen durch den Vogelpark an. Christian Metzger, zweiter Vorsitzender des Vereins Vogelpark, erzählte den Interessierten vom Arbeitsalltag der Ehrenamtlichen und lieferte Informationen zu den Tieren.

Der Frauenchor sorgte vor der Zooschule mit Kuchen und Kaffee für kulinarischen Genüsse. Bei optimalem Wetter nutzten viele Viernheimer das Angebot. Entweder wurden Kaffee und Kuchen direkt vor Ort an den Sitzplätzen verzehrt oder mit nach Hause genommen.

„Wir freuen uns so, dass wir nicht nur backen, sondern auch wieder singen dürfen“, sagte die erste Vorsitzende Sylvia Thoms. Denn der Frauenchor hat vor einigen Wochen den Probenbetrieb wieder aufgenommen. Einen Einblick in das Repertoire gaben die Sängerinnen am Nachmittag. „One Song“ von Dave und Jean Perry gehört zu den neueren Stücken. Aus dem Film und Musical „König der Löwen“ bekannt ist der „Der ewige Kreis“. Und die „Hefe“ ist beim Publikum sehr beliebt, nehmen sich die Frauen doch selbst gar nicht so ernst: „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe, das kleine Luder tut, als ob es schliefe. Doch plötzlich kommt die Zeit, Frauen seid bereit, dann geht die Hefe auf, so ist unser Lebenslauf.“ Mit dem musikalischen Ständchen gratulierten die Sängerinnen Hans Kaspar Scharf - der Dirigent ist seit genau 20 Jahren beim Frauenchor in Viernheim aktiv. Der Chorleiter bedankte sich für die Präsente mit einem kurzen: „Auf die nächsten 20!“ su

