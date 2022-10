Kabarett und Kirche

Viernheim. Seit 1952 engagiert sich der Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) in vielfältiger Weise in Viernheim – und das 70-jährige Bestehen wurde mit einem Abend für die Mitglieder und einem Gottesdienst gefeiert.

Nur die Mitglieder des Zweigvereins waren zur „Geburtstagsfeier“ ins TiB eingeladen. Das Vorstandsteam des KDFB Viernheim blickte zurück auf die Anfangszeit. In den 50er-Jahren hätten Frauen allenfalls zuhause gearbeitet und seien auch kaum in der Öffentlichkeit ausgegangen – ohne ihren Mann oder dessen Erlaubnis. Heute seien Frauen viel unabhängiger in der Gesellschaft. Und das sei nur möglich, weil es Frauen gab und gibt, die sich für die Frauen und ihre Rechte und Möglichkeiten einsetzten. Beim Rückblick auf die vergangenen 70 Jahre bekamen die Buchstaben KDFB jeweils eine besondere Bedeutung: Kirche, Dialog, Feiern, Bildung, Kreativität, Danke, Fastnacht, Begegnung.

Gründungsmitglieder konnte der Zweigverein keine begrüßen, dafür aber eine Frau ehren, die seit 40 Jahren Mitglied im Frauenbund ist. Rosalinde Kiß bekam als Dank für ihre Treue zum Frauenbund die goldene Mitgliedsnadel verliehen.

Mit ihrem Auftritt strapazierte dann Kabarettistin Marlies Blume die Lachmuskeln der Frauen. Frauen sollten ihren Weg gehen: „Wer was bewegen will, muss sich auch bewegen.“ Und dabei mit ihren Kompetenzen auch ein „bisschen inkontinent sein: Laufen lassen!“

Mit den Viernheimerinnen überlegte die Kabarettistin mit der Lieblingsfarbe pink, warum ein Mann denn mehr Wert sein solle als eine Frau – das zeige nämlich die deutsche Sprache: „Herr – herrlich, Dame – dämlich…“ Da hatte Marlies Blume alle Lacher auf ihrer Seite.

Mit ihren Erinnerungen an alte Frauenbundzeiten, aber auch Meinungen zu aktuellen Themen, die sie bewegen, kamen die Frauen danach ins Gespräch und ließen sich die Köstlichkeiten vom Fingerfood-Buffet schmecken.

Tags darauf feierte der KDFB einen Jubiläumsgottesdienst mit Frauen aus den anderen Zweigvereinen im Diözesanverband Mainz und geladenen Gästen. Christina Feifer, geistliche Beirätin, nahm sich in der Predigt dem Thema Suchen und Finden an. Gott suche nicht nach Schlüsseln oder Geld, sondern sei auf der Suche nach den Menschen. Und die Menschen dürften sich „gefunden“ fühlen und sollten die Freude des „Gefundenseins“ immer wieder spüren.

Bürgermeister Matthias Baaß bedankte sich beim anschließenden Sektempfang bei den Frauen für die vielfältigen Aktivitäten, mit denen sich der Frauenbund in den vergangenen sieben Jahrzehnten eingebracht habe – immer zum Wohle Viernheims. red