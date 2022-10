„Just For Music“ überzeugt in Viernheim mit eingängigen Songs

Viernheim. In Deutschland wird viel und oft gesungen: im Auto, lauthals unter der Dusche oder bei Festen im Freundes- und Familienkreis. Natürlich auch ambitioniert als Solist oder in Chören. Nicht jeder will aber einer Vereinsphilosophie folgen. So entstand in der Viernheimer Musikschule der Jazz- und Popchor „Just For Music“, in dem sich sangesfreudige Menschen jenseits von festen

...