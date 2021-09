Juniorinnen der U15 und U18 feiern den Aufstieg

Viernheim. Die Juniorinnen des TC 1948 Viernheim können feiern: Sowohl die U15 als auch die U18 sicherten sich den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse.

Das U18-Team blieb in allen sechs Saisonspielen ungeschlagen, vier Partien gingen mit 6:0 an die Viernheimerinnen. Die 14-jährige Hanna Embach erspielte mit fünf Einzelsiegen und einer knappen Niederlage ein hervorragendes Ergebnis. Denise Albert sammelte mit fünf Siegen ebenso wertvolle Punkte. Mia Fay (14) trug erheblich zum tollen Mannschaftserfolg bei. Nele Gärtner behielt mit sechs Siegen in sechs Spielen eine „weiße Weste“, sowohl im Einzel als auch im Doppel. Die Teamleistung wurde komplettiert durch die Ersatzspielerinnen Marie Bächle (ein Einsatz mit Einzel- und Doppelerfolg) und Charlotte Juric, die bei ihren beiden Einsätzen beide Einzel gewinnen konnte. Trainerin Silke Meier-Heckmann beglückwünschte das Team und ist sich sicher, dass die Mannschaft auch in der nächsthöheren Liga bestehen kann.

© Tennisclub Viernheim

Die Vorzeichen für die Mannschaft der U15-Juniorinnen waren zu Beginn der Saison wenig positiv, denn zwei fest eingeplante Spielerinnen standen nicht zur Verfügung. Doch aufgrund des tollen Teamgeistes schafften es die Mädels um Hanna Embach, Mia Fay und Charlotte Juric, aus der Not eine Tugend zu machen. Die anderen Spielerinnen wie Francesca Missauer, Mila Stahl, Mara Hunger, Emilia Träger und Lara Hoffmann wurden in das Team integriert und schafften überraschend den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Hanna Embach und Mia Fay gewannen jeweils alle ihre Einzel und fast alle Doppel. Die elfjährige Charlotte Juric holte häufig den entscheidenden dritten Punkt im Einzel. Nervenstark entschied sie dreimal den wichtigen Match-Tiebreak für ihre Mannschaft.

Eine Aufgabe für das nächste Jahr wird es sein, junge Mädchen in dieses Team zu integrieren. Jugendwartin Barbara Bauer-Embach zeigte sich hoch zufrieden mit dem Abschneiden der weiblichen Jugend: Nicht nur die beiden „reinen“ Mädchenmannschaften der U15 und der U18 seien aufgestiegen, sondern auch die „gemischten“ Teams der U10 und U12 belegten nach Abschluss ihrer Spiele den ersten Rang.

