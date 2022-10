Juniorförster unterwegs

Viernheim. Rund 66 Kinder der vierten Klassen der Schillerschule absolvierten nun das dritte Modul des Försterdiploms. Dieses ist Bestandteil des Sachunterrichts in der dritten sowie vierten Klassenstufe und wird auf Initiative der KOMPASS Umweltberatung gemeinsam mit dem Forstamt Lampertheim angeboten.

Die Jungen und Mädchen spazierten von ihrer Schule aus zum Bonanza-Spielplatz. Dort begrüßte sie Förster Jürgen Heumüller.

In Modul 3 erfuhren die Kinder wie sich die Bäume, aber auch die Tiere des Waldes auf den Winter vorbereiten. Sie lernten, warum Laubbäume in Deutschland ihre Blätter verlieren und dass die Bäume bereits im Herbst ihre neuen Blätter für den Frühling anlegen. Diese sind bereits als Knospen an den Astenden angelegt, so dass die geschwächten Bäume diese im Frühling nur noch zu entfalten brauchen.

Die Kinder erkundeten voller Begeisterung die kleinen Wunder des Waldes. Gemeinsam bauten sie mit Ästen, Stöcken und Moos ein sogenanntes Waldsofa. Sie spielten mit Jürgen Heumüller das „Eichhörnchenspiel“, bei dem sie erkannten, wie wichtig es für Eichhörnchen ist, einen Wintervorrat anzulegen und die Verstecke im Winter wiederzufinden. Zuletzt durften die Kinder zehn Fundstücke im Wald suchen. Diese hatte Heumüller im Vorfeld versteckt. Es handelte sich um ausgestopfte Tiere, Geweihe, Hirschkäfer und Wildschweinhauer.

Zuletzt erklärte der Förster den Kindern ausführlich, was es mit dem jeweiligen Tier oder anderen Fundstück auf sich hat. Es war ein wunderschöner Tag, bei dem die Kinder viel über den heimischen Wald und seine Bewohner lernten.

Die Mädchen und Jungen freuen sich bereits auf das vierte und letzte Modul des Försterdiploms. In diesem werden die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Heumüller ein Lagerfeuer machen und Stockbrot backen. red