Junioren im Einsatz

Viernheim. Volles Programm für die Jugendmannschaften des TSV Amicitia: Alle Teams sind am Samstag, 15. Oktober, im Einsatz. Richtig rund geht es gleich am Morgen: Vier F-Junioren-Teams richten Spieltage im Viernheimer Waldstadion aus.

Ab 9 Uhr haben die F1- und die F3-Junioren die Vereine aus ihrer Gruppe zu Gast, um sich in kurzen Spielen zu messen. Um 10.30 Uhr gehen dann die F2- und die F4-Junioren mit ihren Gästen auf die Spielfelder. Einzig die F5-Junioren müssen auswärts ran, ihr Spieltag findet in Ladenburg statt. Die E1-Junioren sind für ihren Spieltag in Ketsch zu Gast. Die E2 fährt zur Bezirkssportanlage Seckenheim, die E3 spielt in Reilingen. Der SC Pfingstberg ist Gastgeber für die E4-Junioren. Im Stadion an der Lorscher Straße wollen die D1-Junioren um 10 Uhr die nächsten Punkte in der Kreisliga holen. Die D4-Junioren spielen um 12.30 Uhr im Waldstadion gegen den SV Schriesheim. Nach einem spielfreien Wochenende in der Oberliga und einem Pokalsieg unter der Woche steht für die A-Junioren die nächste Aufgabe an. Am Samstag um 16 Uhr kommt der SGV Freiberg nach Viernheim. Der Tabellenvierte ist das dritte Topteam in Folge, das die Blau-Grünen als Gegner haben.

Auf fremden Plätzen sind die D2-Junioren (12 Uhr bei VfL Kurpfalz Neckarau 2) und die D3-Junioren (12 Uhr beim SSV Vogelstang) gefordert. Die C-Junioren spielen um 13 Uhr beim ASC Neuenheim. Beim Tabellenzweiten SVK Beiertheim treten die B-Junioren um 14 Uhr an. Gastgeber der C2-Junioren ist Türkspor Mannheim (15.15 Uhr). Die B2-Junioren spielen zeitgleich bei der TSG Weinheim 2. su