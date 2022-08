Jungtiermeisterschaft in vollem Gang

Viernheim. Beim ersten von insgesamt vier Preisflügen starteten 466 Tauben vom 96 Kilometer entfernten Haguenau. Mit 58,6 Prozent erreichte das Team Hartmann das beste Ergebnis und brachte 17 von 29 gesetzten Tauben in die Wertung. Die erste Taube gehörte Werner Lamberth vor zwei Tauben von Viorel Zinveliu.

Beim zweiten Wertungsflug vom 122 Kilometer entfernten Saverne hatte Werner Lamberth das beste Team. Mit 53,3 Prozent, was acht Preisen bei 15 gesetzten Tauben entspricht, unterstrich Werner Lamberth die Topform seiner Jungtauben, was ihm aktuell Platz zwei in der Meisterschaftstabelle einbringt. Die schnellste und drittschnellste Taube des Fluges gehören dem Tabellenführer Jürgen Hoock. Auf dem zweiten Platz kam eine Taube von Marius Dinu in die Wertung. Nach Jürgen Hoock und Werner Lamberth folgt Richard Hoock auf Rang drei der Meisterschaftswertung. Die Zahl der Züchter mit voller Preiszahl hat sich nach zwei anspruchsvollen Flügen auf sechs reduziert. red