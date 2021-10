Jungpflanzen angeboten

Viernheim. Im eigenen Garten oder auf dem Balkon für neues Grün oder bunte Blüten sorgen und gleichzeitig noch etwas Gutes tun: Das wurde durch den Verkauf von Pflanzenablegern des Partnerschaftsvereins Yaa Soma möglich. Ursula Haas und Claudia Dürrwang hatten auf dem Apostelplatz vor der Metzgerei Kühner viele Jungpflanzen aufgetischt, die zuvor aus „Vernema“ Gärten ausgegraben und gespendet worden waren. Der Erlös fließt in Schulprojekte in Burkina Faso. Die Palette an Pflanzenablegern reichte vom Sonnenhut über Christrosen, Dachwurz, verschiedene Gräser und unterschiedliche Kräuter bis hin zum Trompetenbaum. Dazu gab es auch immer wieder praktische Tipps, damit die Gewächse auch wirklich angehen und gedeihen. Die Abgabe erfolgte gegen eine freiwillige Spende.

Der Freundeskreis Yaa Soma ist seit sechs Jahren in Burkina Faso aktiv und organisiert Aktionen, Spendensammlungen und Verkaufsstände. Für November ist der traditionelle Hofflohmarkt geplant. JR