Junge Ringer sammeln Erfahrung

Viernheim. Die Landesmeisterschaften des Stils „Griechisch-Römisch“ stand auf dem Wettkampfkalender des SRC Viernheim. Diesmal hatte der Nordbadische Ringerverband Nieder-Liebersbach eingeladen. Ausrichter war die heimische SVG Nieder-Liebersbach, Austragungsort deren SVG-Halle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fünf „Jungathleten“ aus dem Kreise der SRC-Rebels wollten es diesmal wissen, wollten Wett-kampferfahrungen sammeln und ihr Können auf der Matte unter Beweis stellen. In der Gruppe der A-Jugend (Jahrgang 2007), in der insgesamt 20 Starter angetreten waren, vertraten Ali-Resa Ansari (60kg), Richard Scharf (60kg) und David Jung (65kg) den SRC Viernheim. In der Gruppe der D-Jugend (Jahrgang 2012), erwarteten die beiden Viernheimer Jungathleten Ryan Wiegandt (30kg) und Aril Malaj-Elmas (55kg) insgesamt 33 Teilnehmer.

Julian Scheuer auch auf der Matte

Um 8 Uhr traf sich die kleine Gruppe an der Waldsporthalle zu gemeinsamen Fahrt in den Odenwald. Als Coach und Betreuer stand ihnen Pascal Kiefer zur Seite. Übrigens sollten die Viernheimer Jungs dort auf einen „alten Bekannten“ treffen: Denn auch SRC-Mannschaftsringer Julian Scheuer war nach Nieder-Liebersbach gekommen, wo er für seinen Heimatverein RSC Laudenbach antrat und sich nach vier in technischer Überlegenheit gewonnenen Kämpfen den ersten Platz in seiner Gewichtsklasse (97kg) sicherte. Insgesamt kamen 145 Athleten nach Nieder-Liebersbach. Somit waren auch diese Kämpfe Corona-bedingt schwächer besetzt als noch in 2020.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neuling Ali-Resa Ansari traf in seinem ersten Kampf auf Leandro Iuliano (RSC Eiche Sandhofen). Diesen konnte er erfolgreich mit einem Sieg nach Punkten (1:1) beenden. Anschließend stand er seinem Teamkollegen Richard Scharf gegenüber. Schließlich waren beide in der gleichen Gewichtsklasse (60kg) angetreten. Der Sieg würde also in jedem Fall nach Viernheim gehen. Und tatsächlich sollte es erneut Ansari sein, der sich mit einem Sieg nach Punkten (11:6) hier durchsetzte. Seinem dritten und letzten Kontrahenten, nämlich Nicolae Ghenescu (KSV Östringen), musste sich Ali-Resa dann aber doch nach einem 0:4 (verloren auf Schulter) geschlagen geben. Ansari schloss mit einem dritten Platz ab.

Richard Scharf startete gegen Denis Nicolae Ghenescu (KSV Östringen). Diesen Kampf verlor er auf Schulter (0:4). Dann traf Scharf auf seinen Teamkollegen Ali-Resa Ansari.

Für seinen letzten Kampf wartete Leandro Iuliano (RSC Eiche Sandhofen). Ihm musste sich Richard Scharf mit 0:9 (verloren auf Schulter) geschlagen geben. Am Ede schloss Richard Scharf mit einem vierten Platz ab.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nun war David Jung an der Reihe, zunächst gegen Philipp Pfahler (RKG Reilingen-Hockenheim). Jung gelang es nicht, den späteren Erstplatzierten zu bezwingen. Dieser gewann technisch überlegen (0:16). In seinem zweiten Kampf gegen Leon Krell (RSC Schönau) konnte David Jung seine Fähigkeiten anschaulich unter Beweis stellen. Mit einem Schultersieg (4:0) sollte er dieses Duell erfolgreich beenden. Eine hervorragende Leistung zeigte Jung auch bei seinem dritten und letzten Auftritt gegen Jules Kraus (RSC Eiche Sandhofen). Eine klare Sache, denn Jung ging auch hier als Sieger hervor, technisch überlegen mit 16:0 Punkten. David Jung schloss mit einem zweiten Platz ab.

Ryan Wiegandt hatte einen schweren Start. Zunächst musste er gegen Kai Laps (SV Weingarten), den späteren Erstplatzierten, antreten. Das Ergebnis lautete schließlich 0:6 (verloren auf Schulter). Ein Anreiz für Wiegandt, weiter alles zu geben. Nun ging es gegen Simon Fellner (RKG Reilingen-Hockenheim). Hier zeigte Wiegandt sein ganzes Können und beendete den Kampf erfolgreich mit einem Schultersieg (8:0). Zuletzt traf er schließlich auf Valentin Scalzo (SVG Nieder-Liebersbach). Auch hier konnte sich Wiegandt nochmals beweisen und einen Sieg nach Punkten (16:6) herbeiführen. Ryan Wiegandt schloss mit einem zweiten Platz ab.

Doppelter Sieg für Majal-Elmas

„Letzter“ Viernheimer Teilnehmer war Neuling Aril Majal-Elmas. Er stand zum Auftakt Abdülkerim Solmaz (SVG Nieder-Liebersbach) gegenüber. Diesen Kampf konnte Majal-Elmas kaum erwarten, hatte er doch in der Vorwoche keine Gegner in seiner Gewichtsklasse vorgefunden. Und so legte er erstmals in diesem Jahr sein Können in die Waagschale und wurde belohnt. Mit einem Schultersieg (4:0) bezwang er seinen Kontrahenten.

Im Rückkampf sollten sich die beiden Jungathleten erneut gegenüberstehen. Es hieß also nochmals: Aril Majal-Elmas gegen Abdülkerim Solmaz (SVG Nieder-Liebersbach). Und auch diesmal sollte Majal-Elmas als Sieger hervorgehen. Schultersieg (2:2) lautete diesmal das Resultat. Aril Majal-Elmas schloss mit einem ersten Platz ab.

Erneut ein guter Tag für die Jungathleten des SRC Viernheim. Die Viernheimer Teilnehmer hatten viele neue Erfahrungen sammeln können. Ein Erfolg auch für die Jugendarbeit des Vereins. red