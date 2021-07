Junge Oper spielt Don Giovanni

Viernheim. Die Junge Oper Baden-Württemberg gastierte zum Proben in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde in Viernheim und lädt dort am Freitag, 30. Juli, um 19 Uhr zu einem etwa einstündigem Dankeschön-Konzert ein. Zu Hören sind Ausschnitte aus der Oper „Don Giovanni“ von Mozart, die zu einer Einführung zusammengefasst sind. Der Dirigent wird inhaltlich durch das musikalische Programm führen. Aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen müssen die Sänger einen großen Abstand zum Publikum halten. Daher sind szenische Darbietungen nur sehr begrenzt möglich. Als zusätzliche Schutzmaßnahme müssen auch am Sitzplatz die Masken aufbehalten werden. Alle Interessierten dürfen sich bis Freitag um 15 Uhr anmelden per E-Mail an kontakt@feg-viernheim.de. red

