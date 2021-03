Viernheim. . Eine 25 Jahre alte Frau ist am Dienstagmorgen in der Georg-August-Zinn-Allee bei einem Angriff von zwei Personen verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stoppte gegen 8.20 Uhr ein Auto neben dem späteren Opfer. Anschließend soll eine Frau aus dem Wagen ausgestiegen sein und unmittelbar auf die Fußgängerin eingeschlagen haben. Der Fahrer des Pkw habe die Tat zunächst gefilmt und der 25-Jährigen dann in den Bauch getreten. Nach der Attacke flüchtete das Duo und ließ die verletzte Frau auf dem Gehweg zurück.

Die Angegriffene erlitt nach Angaben der Beamten „nicht unerhebliche Verletzungen“ und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Tatverdächtig seien eine 33 Jahre alte Frau und ein 26-jähriger Mann. Die Beamten der Viernheimer Ermittlungsgruppe ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06204/9 37 70 zu melden. pol