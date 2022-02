Junge Athletin trifft Olympia-Siegerin

Viernheim. In den vergangenen Jahren hat sich, was das weibliche Ringen angeht, einiges entwickelt. So gehen beim Stemm- und Ringclub (SRC) unter den SRC „Rebels“, dem Schülerteam des Vereins, auch junge Sportlerinnen, die „SRC-Ladies“, auf die Matte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorzeigeathletin beim Viernheimer Traditionsverein ist aktuell die dritte Deutsche Junioren-Meisterin Xenia Paul. Aber mit Lilly Böh sammelt schon die nächste Athletin Erfahrungen in der nationalen Spitze. Im vergangenen Jahr nahm Lilly Böh erfolgreich an den Deutschen Meisterschaften der weiblichen A- und B-Jugend in Nordrhein-Westfalen teil.

Nachwuchs-Ringerin Lilly Böh probiert beim Lehrgang Ski-Langlauf aus. © SRC

Doch nun sollte sie eine neue Erfahrung machen – die Einladung hierzu kam von höchster Stelle: Der Bundestrainer des weiblichen Nachwuchses, Christoph Ewald, war auf Lilly Böh zugekommen. Eine Überraschung und Ehre für die 13-Jährige zugleich, die für den SRC Viernheim auf die Matte geht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zehn Tage Nationalmannschaft-Konditionstrainingslager? Das musste sich die Athletin nicht überlegen. Die Reise sollte sie mit weiteren 15 jungen Sportlerinnen ins Trainingslager ins Leistungszentrum Herzogenhorn auf dem Feldberg führen. Dort erwartete sie ein vielfältiges und abwechslungsreiches Fortbildungsprogramm: Theoretischer Unterricht, Skilanglauf kombiniert mit Trainingseinheiten, diverse Kraftraumprogramme, Mattentechnik, Physiotherapiesitzungen sowie Langhanteltechnik. Dabei durfte auch ein Teamabend selbstverständlich nicht fehlen.

Zur Freude der Teilnehmerinnen ließ es sich auch das Aushängeschild der Deutschen Damen, Aline Rotter-Focken, Weltmeisterin von 2014 sowie Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokyo, nicht nehmen, für einen Tag zu den Lehrgangsteilnehmerinnen zu stoßen. Dabei hielt Aline Rotter-Focken auch einen interessanten Lehrvortrag.

Zurück mit neuen Eindrücken

Glücklich, zufrieden und den Kopf voller neuer Eindrücke traten Lilly Böh und ihre Mitstreiterinnen am elften Tag den Heimweg an. Lilly Böh ist hoffnungsvoll, vieles von dem neu Erlernten bald in der Praxis umsetzen zu können.

„Der SRC Viernheim wünscht seiner Athletin für das laufende Jahr viel Erfolg auf der Matte und weiterhin viele tolle Leistungen, wie sie Lilly Böh bereits in der Vergangenheit erbracht hat“, heißt es vonseiten des Vereins. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3