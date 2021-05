Jugendliche feiern Firmung

Viernheim. 32 Jugendliche haben sich seit Ende Februar auf das Sakrament der Firmung vorbereitet. Nun stehen sie fast am Ende dieser Zeit. Sich in Gruppen treffen, zum Firmwochenende fahren: Das alles war in den Jahren zuvor immer ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung gewesen. Pandemiebedingt mussten in diesem Jahr andere Begegnungsmöglichkeiten und Impulse ermöglicht werden.

Über Glaube und Kirche ins Gespräch kommen: Das war eine der ganz unterschiedlichen Aufgaben, welche die Jugendlichen in der Firmvorbereitung gestellt bekommen hatten. Im Vorfeld wurden ganz unterschiedliche Gemeindemitglieder gefragt, ob sie für ein Gespräch mit dem Firmbewerber zur Verfügung stehen. Erfreulicherweise hatten sich sogar mehr gemeldet als benötigt wurden.

Die Jugendlichen durften sich in eine Liste eintragen und hatten den Auftrag, den Gesprächspartner zu kontaktieren. Die Gespräche fanden entweder bei einem Spaziergang, telefonisch oder per E Mail statt. Es waren Fragen dabei wie: Was bedeutet Ihnen der Glaube? Warum und wo arbeiten Sie in der Gemeinde ehrenamtlich mit? Aber auch die Frage nach dem persönlichen Gebet oder nach Kirche spielten eine Rolle.

Überraschende Antworten

Die Rückmeldung war auf beiden Seiten durchweg positiv. So waren die Jugendlichen überrascht über den Glaubensweg der Erwachsenen oder die Tatsache, dass die Arbeit in der Gemeinde durchaus den Glauben stärken kann. Einige waren auch erstaunt, dass die Gespräche sehr offen waren, die Meinungen bezüglich der aktuellen Situation der Kircheähnlich wie die eigenen sind und wie unterschiedlich das ehrenamtliche Engagement sein kann.

Am Ende der Firmvorbereitung steht nun die Firmung. Diese wird am Samstag, 29.Mai, in zwei Gottesdiensten um 15.30 und 18 Uhr jeweils in der Apostelkirche von Weihbischof und Generalvikar Dr. Markus Bentz gespendet. red