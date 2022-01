Jugend sammelt Bäume ein

Viernheim. In vielen Haushalten hat er am Dreikönigstag ausgedient: der Weihnachtsbaum. Doch wohin mit dem guten Stück, das schließlich nicht mal so eben in die Biotonne passt? Die Freiwillige Feuerwehr in Viernheim holt am Samstag, 8. Januar, zwischen 8 und 17 Uhr das trockene Nadelgeäst vor der Haustür ab. Eine Anmeldung bei der Wehr ist nicht nötig. Der Baum sollte aber abgeschmückt und mit Namen und Adresse versehen rechtzeitig und gut sichtbar am Straßenrand deponiert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie 2021 werden auch dieses Jahr wieder die Bäume eingesammelt. © Pietsch

Mitglieder der Jugendfeuerwehr werden bei der Abholung klingeln und freuen sich über eine Spende. Die Feuerwehr weist ausdrücklich darauf hin, kein Geld an die ausgedienten Bäume zu hängen. Außerdem ist am Aktionstag ein Info-Telefon unter 06204/96 48 0 geschaltet, um eine passende Uhrzeit für eine Abholung zu vereinbaren, wie die Verantwortlichen informieren. In den Tagen zuvor kann man unter der Rufnummer 06204/96 48 31 auf dem Anrufbeantworter den Abholort und die gewünschte Zeit hinterlassen.

Nützlich als Kompost

Die Bäume landen wieder auf dem Viernheimer Wertstoffhof. Dort wird aus dem Gewächs im Lauf der Zeit Kompost. Deshalb sollten die Bäume keinen Behang wie Lametta haben. Wer seinen Obolus nicht in bar an der Haustür entrichten möchte, kann seine Spende auch unter dem Verwendungszweck „Weihnachtsbaumsammelaktion Jugendfeuerwehr” überweisen. Die Bankverbindung lautet: Freiwillige Feuerwehr Viernheim e.V., IBAN DE71 5095 1469 0003 0067 64.

Der Erlös der Sammelaktion wird wieder der Jugendarbeit der Feuerwehr zu Gute kommen, versprechen die Organisatoren. JR/red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2