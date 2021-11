Jürgen Thome wiedergewählt

Viernheim. Die Triathlon-Abteilung des TSV Amicitia Viernheim bleibt in bewährten Händen: Jürgen Thome wurde für weitere zwei Jahre als Abteilungschef gewählt. Als Stellvertreter steht ihm weiterhin Peter Brandmüller zur Seite.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei ihrer Mitgliederversammlung blickten die Triathleten trotz Corona-Beschränkungen auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr zurück. Neben guten Platzierungen der Frauen-Teams in der ersten und zweiten Bundesliga stiegen die Männer aus der Regionalliga in die zweite Bundesliga auf. Die wegen Corona mehrfach verschobene Abteilungsversammlung fand unter strengen Hygienebedingungen in der TSV-Halle statt.

Keine Wettkämpfe 2020

Abteilungsleiter Jürgen Thome berichtete vom Jahr 2020, in dem es keine Wettkämpfe, sehr eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten und keinen Viernheimer V-Card-Triathlon gegeben hatte. Thome hob hervor, dass die Jugendabteilung den Nachwuchs mit Online-Training, individuellen Trainingsplänen und sozialen Events wie gemeinsames Online-Kochen fit und bei Laune hielt.

2021 kehrte auch bei den Triathleten ein Stück weit Normalität zurück, wie Peter Brandmüller in seinem Bericht über den Liga- und Wettkampfbetrieb erläuterte. Sportlich erfolgreich waren die Frauen in der ersten (Platz acht) und zweiten Bundesliga (Platz zwei). Der ersten Männer-Mannschaft gelang mit Platz zwei in der Regionalliga der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Die dritte Damen-Mannschaft und die zweite Herren-Mannschaft erreichten in den Hessenligen gute Platzierungen. Auch auf Bundes- und Landesebene waren die Starter des TSV Amicitia Viernheim äußerst erfolgreich. Nina Heidemann wurde Deutsche Meisterin in der Altersklasse 20 über die olympische Distanz. Hessische Meister-Titel gewannen Andrea Dieter (Olympische Distanz, AK50), Nina Heidemann (Sprint, AK20), Sophia Stößer (Sprint, AK 18), Silke Heidemann (Sprint, AK 50) und Philipp Rhein (Mitteldistanz, AK30).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Kinder- und Jugendbereich wurden Kim Heidemann, Raja Neumann, Arne Bausewein und Cara Bugert hessische Meister ihrer Altersklassen. Para-Triathletin Lena Dieter war ebenfalls sehr erfolgreich: Für die sehbehinderte Sportlerin gab es einen ersten Platz bei den Deutschen Meisterschaften in der Team-Staffel, einen dritten Platz bei den Europa-Meisterschaften im Sprint (jeweils mit Guide Delia Blaeß) und einen ersten Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Super-Sprint mit ihrem Guide Elli Campbell.

An der Triathlon-Veranstaltung in Viernheim nahmen 700 Athleten teil, die diesmal einen Sprint-Wettbewerb absolvierten. Jugendwart Stefan Haas berichtete von der Nachwuchsarbeit, die in vier Trainingsgruppen für zwischen Fünf- und 18-Jährige organisiert wird. Den Kindern und Jugendlichen stehen 18 Trainer zur Verfügung. Es gibt rund 50 vereinseigene Rennräder, davon stehen 40 der Nachwuchsabteilung zur Ausleihe zur Verfügung. In den kommenden Monaten soll das Nachwuchskonzept optimiert werden, kündigte Stefan Haas an.

Der Vorsitzende des Vereins, Peter Hoffmann, dankte den Triathleten für ihre äußerst erfolgreiche Arbeit und konnte durch die Vorstandswahlen führen. Neben dem wiedergewählten Abteilungsleiter Jürgen Thome und dem stellvertretenden Abteilungsleiter Peter Brandmüller bleibt auch Kassenwart Thomas Heidemann im Amt. Das Gremium komplettieren Jugendwart Stefan Haas, Schriftführer Stefan Winkenbach und die Beisitzer Benedict Schnitzler, Stefan Schott, Nicolas Honsowitz, Birgit Müller, Alexander Petri, Uwe Havemann und Andrea Dieter. su