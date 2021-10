Jüdisches Leben

Viernheim. Im Museum am Berliner Ring 28 findet am Sonntag, 7. November, von 15 bis 16 Uhr eine Themenführung zum Jüdischen Leben in Viernheim unter der Leitung von Peter Bilhöfer statt. Kaum jemand wisse, so heißt es in der Pressemitteilung zu dieser Veranstaltung, dass zu Viernheim auch lange Zeit eine jüdische Gemeinde mit zeitweise über 100 Mitgliedern gehört habe, die erst mit dem Zweiten Weltkrieg ihr Ende gefunden habe.

Die Themenführung lade zu einer Reise in die Vergangenheit dieser Gemeinde ein und zeichne ein lebendiges Bild von Geschichte, Persönlichkeiten und religiösen Riten, die einst auch in Viernheim zu Hause gewesen seien.

Der Eintritt für den etwa einstündigen Vortrag beträgt sieben Euro. Das Museum weist darauf hin, dass die Kontaktdaten erfasst werden und die geltenden Abstandsregeln einzuhalten sind. Es gilt die 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen). Für Rückfragen und Anmeldungen steht das Museumsteam unter der E-Mail-Adresse museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/9 29 20 71 beziehungsweise 9 29 20 75 zur Verfügung. red