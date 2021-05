Journalist hält Vortrag

Viernheim. Die Bildungsplattform der Volkshochschule Viernheim macht allen Interessierten am Freitag, 28. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr ein Vortragsangebot zum Thema „Vierte Gewalt im Staat oder Lügenpresse?“ Referent ist der Journalist Bernd-Rainer Karl.

„Only bad news are good news“ – nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten – lautet eine altbekannte Weisheit, mit der sich Zeitungsverleger schon vor 100 Jahren eine Steigerung ihrer Verkaufszahlen erhofften. Doch inwiefern dieses Motto heute noch gültig ist, nachdem das Monopol der Printmedien zunächst durch Radio- und später Fernsehnachrichten aufgeweicht wurde und heute jeder Internet-Nutzer seine privaten Ansichten weltweit verbreiten kann?

Der Vortrag geht dieser Frage auf den Grund, indem er in einem historischen Abriss die Entwicklung der Medienlandschaft und der Nachrichtenvermittlung seit dem Ende des Ersten Weltkriegs bis in unsere Zeit aufzeigt. Dabei kommen letztendlich die Probleme zur Sprache, bei denen die unabhängige Presse als Kontrollorgan “ gefragt ist, aber an ihre Grenzen stößt. Als Konsequenz ist ein weiteres Themenfeld des Vortrags dem Vorwurf der „Lügenpresse“ und dem Phänomen „Fake News“ gewidmet.

Der Vortrag findet online unter https://teams.live.com/meet/9493084881897 statt. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule über ihre Internetseite www.vhs.viernheim.de oder telefonisch unter den Nummern 06204/98 84 02, 98 84 04 und 98 84 05 an. red

