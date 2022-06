Johanniter und Malteser feiern Johannistag

Viernheim. Am Donnerstagabend veranstalteten die Johanniter-Unfall-Hilfe gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst eine gemeinsame Johannisfeier am Johannistag.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause, konnten die Johanniter und Malteser wieder gemeinsam einen ökumenischen Festgottesdienst zum Johannistag veranstalten. Der Gottesdienst fand in der Auferstehungskirche in Viernheim statt und wurde von Markus Eichler, Pfarrer der Auferstehungskirche in Viernheim und Regionalverbandspfarrer der Johanniter, und Ignatius Löckemann, Hochschulpfarrer an der KHG Mainz und Diözesanseelsorger der Malteser, gehalten.

Gesanglich wurde der Festgottesdienst von den JoMa-Singers begleitet. Sie sind ein gemeinsamer Chor der Johanniter und Malteser, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern.

Der Johannistag – auch als Johanni, Johannisfest und Johannestag bekannt – wird genau sechs Monate vor Heiligabend zu Ehren von Johannes dem Täufer gefeiert und ist im Christentum seit dem vierten Jahrhundert belegt. Der Tag ist auch Anlass für die Johanniter und Malteser ihren gemeinsamen Ursprung zu feiern. Ehrengäste waren insbesondere Heinz Klee, Kreisbeigeordneter im Kreis Bergstraße, Jörg Scheidel, Erster Stadtrat der Stadt Viernheim, Steffen Lutter, Kreisbrandinspektor im Kreis Bergstraße, und Mitglieder des Johanniterordens.

Im Anschluss an den Gottesdienstes luden die Johanniter zu einem gemeinsamen Umtrunk in die Regionalgeschäftsstelle am Johanniterplatz ein.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit rund 25 000 Beschäftigten, mehr als 40 000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. red