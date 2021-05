Johanniter suchen Freiwillige

Viernheim. Die Johanniter in Viernheim und Ludwigshafen suchen ab August wieder junge Menschen ab 18 Jahren für einen Freiwilligendienst für die Bereiche Jugendhilfe, Bildung und Mobiler Sozialer Hilfsdienst in Viernheim und für die Fahrdienste und den Hausnotruf in Viernheim und Ludwigshafen.

AdUnit urban-intext1

Wer sich nach dem Freiwilligen Sozialen Jahr um einen Studien- oder Ausbildungsplatz in den Bereichen Medizin, Sozialwissenschaften, Pädagogik oder auch im Bereich Pflege beworben hat oder bewerben will, kann vorab konkrete Praxiserfahrung sammeln. Zudem wird das FSJ bei bestimmten Ausbildungen und Studiengängen als (Vor-) Praktikum oder Anerkennungsjahr angerechnet. Viele Hochschulen erkennen Freiwilligendienste als Wartezeit an und vergeben dafür Sonderpunkte bei der Bewerbung.

Wer sich bewerben will oder weitere Informationen braucht, kann sich telefonisch unter 06204/96 10 0 oder per E-Mail an bergstrasse-pfalz@johanniter.de melden. Eine Online-Bewerbung ist auch über die Website www.johanniter.de/bergstrasse-pfalz möglich. red