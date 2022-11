Jörn Ritterbusch folgt auf Hans-Peter Lutz

Viernheim. Für den Französischen Club Viernheim waren die vergangenen Monate, wie für viele andere Vereine auch, recht ruhig. Corona bestimmte das Geschehen und erlaubte keine Zusammenkünfte oder Reisen ins Ausland, eigentlich das Hauptbetätigungsfeld der frankophilen Viernheimer. Immerhin konnte man nach zweijähriger Pause vor wenigen Tagen in der Selbstverwalteten Begegnungsstätte (SBS) eine Jahreshauptversammlung abhalten. Die fiel relativ kurz aus. Bei den Neuwahlen gab es allerdings einen Wechsel auf dem Posten des Vorsitzenden, wo Dr. Jörn Ritterbusch auf Hans-Peter Lutz folgte.

Hans-Peter Lutz hatte das Amt mehr als zehn Jahre inne „und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Das lag natürlich auch an den Inhalten des Clubs und der Unterstützung durch die Vorstandskollegen.“ Ganz aus der Verantwortung wird er sich übrigens nicht zurückziehen. Bei den Neuwahlen wurde er einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Sein letzter Rechenschaftsbericht fiel aufgrund der eingeschränkten Aktivitäten recht spärlich aus. „Es war seit 2019 einfach so gut wie nichts möglich. Damals waren wir noch beim Jahresausflug in Saarbrücken. Wir hatten in dieser Zeit auch nichts geplant, weil wir es ohnehin hätten absagen müssen. Zusammen mit der Stadt und unseren Freunden aus Franconville waren wir immerhin beim Stadtfest vertreten.“

Versammlungsleiter Wolfgang Hofmann führte routiniert durch den Abend und moderierte geschickt den Wahlvorgang, der allesamt einstimmige Ergebnisse brachte. Zuvor war das bisherige Führungsgremium ohne Einwände entlastet worden. Das lag sicher auch am positiven Kassenbericht, obwohl man im vergangenen Jahr auf die Abbuchung der Beiträge verzichtet hatte, weil das Vereinsleben stillstand.

Jörn Ritterbusch wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Außerdem gehören noch Dorothee Mertin (Schriftführerin) und Bärbel Ruppel (stellvertretende Schriftführerin), Antje Ritterbusch (Kassenwartin) sowie Heinz Gruhn, Jürgen Maikis, Werner Ruppel, Gerlinde Denk und Ute Lutz als Beisitzer dem Vorstand an.

Kontakte neu beleben

„Ich möchte zusammen mit den anderen Vorstandskollegen alte Kontakte neu beleben und die Zahl der Mitglieder von aktuell 53 steigern. Zuletzt konnten wir zwar problemlos mit 30 Leuten in den Familien unserer französischen Freunde unterkommen, selbst fehlen uns aber Leute, die Gäste aufnehmen“, so Ritterbusch in seiner Antrittsrede. In enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sollen wieder Fahrten in die Partnerstadt unternommen, aber auch Einladungen für Gegenbesuche in Viernheim ausgesprochen werden. „Hier würde sich dann ein Abstecher auf die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim anbieten.“

Außerdem möchte der neue Clubchef den Auftritt in den sozialen Netzwerken intensivieren, um auch jüngere Menschen für die Ideen des Vereins zu begeistern. In den kommenden Wochen soll ein Veranstaltungskalender für das nächste Jahr ausgearbeitet und an die Mitglieder verschickt werden. JR