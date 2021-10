Jörg Scheidel will Erster Stadtrat werden

Viernheim. Jörg Scheidel bewirbt sich um das Amt des Ersten Stadtrats in Viernheim. Der 30-Jährige machte am Samstag seinen Entschluss offiziell, für den Posten im Rathaus zu kandidieren. Das Amt des Ersten Stadtrats ist unbesetzt, seit Bastian Kempf im Juni unerwartet und plötzlich verstarb. Rückendeckung bekommt Scheidel aus der CDU-Fraktion, die ihren Vorsitzenden einstimmig nominierte. Jörg Scheidel hat seit 2016 ein Mandat in der Viernheimer Stadtverordnetenversammlung und führt seit Juni 2019 die Fraktion der Christdemokraten an.

