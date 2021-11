Jörg Scheidel ist neuer Erster Stadtrat in Viernheim

Viernheim. Der neue Erste Stadtrat von Viernheim heißt Jörg Scheidel. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion wurde von der Stadtverordnetenversammlung im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt. Um 20.35 Uhr am Freitagabend verkündete Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler das offizielle Ergebnis: 25 der 43 abgegebenen Stimmen entfielen auf Jörg Scheidel, die Stadtratswahl war entschieden.

Dafür gab’s Applaus von den Politikern, sogar stehende Ovationen bei der CDU, noch bevor Scheidel die Wahl überhaupt angenommen hatte. Wann der 30-Jährige seine neue Aufgabe antritt, wird in den nächsten Tagen festgelegt.

In seiner Ansprache versicherte der designierte Dezernent, dass er vertrauensvoll mit den politischen Gremien der Stadt kooperieren werde: „Ich bin überzeugt, dass wir in den wirklich großen Fragen zusammenarbeiten, wir alle setzen uns für das Wohl unserer Heimatstadt ein.“ Gespannt ist Scheidel auf den Austausch mit den Mitarbeitern der Stadt und mit dem Bürgermeister: „Wir kommen voran, wenn wir an einem Strang ziehen.“ Der Dank des Viernheimers galt abschließend allen, die ihn unterstützt hatten, allen voran seiner Partnerin und seiner Familie.

Zahlreiche Zuschauer im Bürgerhaus hatten den Wahlgang verfolgt und gespannt gewartet, wer nach dem plötzlichen Tod von Bastian Kempf den zweiten Chefsessel im Rathaus übernimmt - und wer sich überhaupt um das Amt beworben hat. Mit Jörg Scheidel hatte nur ein Kandidat seine Bewerbung öffentlich gemacht. Erst in der Versammlung gab der Wahlvorbereitungsausschuss die Details aus dem Bewerbungsverfahren bekannt. „Die Vertraulichkeit wurde gewahrt“, betonte der Ausschussvorsitzende Dr. Jörn Ritterbusch.

Fünf Bewerber ziehen zurück

Zehn Bewerbungen seien eingegangen, von acht Männern und zwei Frauen. Vier Bewerber stammten aus Viernheim. „Bis zum Wahltag sind fünf Bewerbungen zurückgezogen worden“, berichtete Ritterbusch. Blieben noch fünf Kandidaten. Neben Scheidel waren dies eine 37-Jährige aus Neckargemünd, die in einer führenden Position bei einem Nahrungsmittelkonzern arbeitet, ein 36-jähriger Verwaltungsmann aus Bünde, ein 46-jähriger Sozialversicherungsfachangestellter aus Uelzen, der heute bei der Bundeswehr tätig ist - und der Viernheimer Ralf Kempf. Der Stadtverordnete hatte sich im Frühjahr auch schon um das Bürgermeisteramt beworben.

Torben Kruhmann begründete den „guten Personalvorschlag“, den die CDU gemacht habe: „Jörg Scheidel hat die fachliche Expertise, er hat politische Erfahrung und er kennt vor allem die Menschen unserer Stadt“, warb der Stadtverbandsvorsitzende um Unterstützung für den Fraktionsvorsitzenden.

Die SPD, die sich vor zweieinhalb Jahren bei der Entscheidung für Bastian Kempf noch enthalten hatte, sah die Stadtratswahl als rein politische Wahl an. Die SPD habe keinen eigenen Kandidaten aufgestellt und auf die Grünen als Partner gehofft. „Zu unserem Bedauern haben sich die Grünen anders entschieden, mit ihrer Unterstützung für Jörg Scheidel ist das Ergebnis vorweggenommen“, sagte Schäfer. Die SPD-Fraktion werde keinen der Kandidaten wählen, das werde sie aber nicht davon abhalten, mit dem künftigen Ersten Stadtrat zusammenzuarbeiten. Mit Jörg Scheidel habe es vorab einen „angenehmen konstruktiven Austausch“ gegeben.

„Wir haben keinen, der kann und keinen, der es will. Und der Kandidat der CDU war so, wie wir ihn uns vorgestellt haben“, fasste Thomas Klauder die Position der Grünen zusammen. Man unterstütze Scheidel, „weil er das Herzblut hat, das so notwendig und wichtig für dieses Amt ist“.

Der Wahlausschuss empfahl, alle fünf Bewerber zur Wahl zuzulassen. Nach dem Wahlgang - die Stadtverordneten gaben ihre Stimme einzeln, schriftlich und geheim ab - stand fest, dass Jörg Scheidel offensichtlich nicht nur die 15 Mitglieder der CDU und die acht Grünen überzeugen konnte, sondern noch zwei Ja-Stimmen aus den Reihen der anderen Fraktionen erhalten hatte. Ralf Kempf bekam drei Stimmen. 15 Stadtverordnete stimmten mit „nein“ und damit gegen die fünf Kandidaten.