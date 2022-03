Die Saison 2021/22 geht zu Ende – und die Badenliga-Teams der Handballer haben noch Meister- und Aufstiegschancen. Die Damen und die Herren des TSV Amicitia starten an diesem Wochenende in die K.o.-Runde und wollen sich in den Hinspielen eine gute Ausgangsposition für die entscheidenden Rückspiele in der Waldsporthalle verschaffen.

Die Viernheimer Herren haben sich als Tabellenerster

...