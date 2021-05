Jetzt auch Testmöglichkeit in der Stadt

Viernheim. Es kitzelt kurz in der Nase, nach wenigen Sekunden ist der Corona-Test schon vorbei. Die Viernheimer können seit Montag quasi im Vorbeigehen einen Schnelltest in der Innenstadt durchführen lassen. Auf dem Parkplatz der Polizeistation (ehemalige Post) ist die offizielle Teststation aufgebaut worden.

Angelika Bugert ist die Erste, die das neue Angebot in Anspruch nimmt. „Ich will morgen zum Friseur“, sagt die Viernheimerin lachend und freut sich über die Testmöglichkeit in der Innenstadt: „Hierher kann ich problemlos zu Fuß kommen.“ Das Testzentrum in der Stadtmitte ergänzt das Angebot der Viernheimer Testmöglichkeiten bei den Johannitern, am Rhein-Neckar-Zentrum und bei den meisten niedergelassenen Ärzten.

Zentrumsnähe ausschlaggebend

Neue Corona-Testmöglichkeit Das Testzentrum auf dem Parkplatz der Polizeistation hat von Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Für einen Bürgertest ist ein Termin notwendig. Termine können online unter https://tz-viernheim.probatix.de/de/pick-slot gebucht werden. Der Antigen-Schnelltest ist mehrmals pro Woche kostenlos für alle Bürger möglich. Alle Informationen auf der Internetseite https://www.tz-viernheim.de/.

Die Innenstadtnähe war auch das Hauptargument bei den Überlegungen der Firma Nanotrade aus Rimbach, die das Testzentrum betreibt. „Wir haben solche Stationen schon in Bürstadt, Wald-Michelbach und Mörlenbach eingerichtet“, erzählt Mitarbeiterin Pauline Stay. In Viernheim habe man ebenfalls Potenzial gesehen und mit den Planungen für ein innerstädtisches Testcenter begonnen. „Die Stadt Viernheim hat uns bei der Suche nach einem geeigneten Standort unterstützt“, erklärt Nanotrade-Geschäftsführer Marcel Gassert, wie man auf den Parkplatz gekommen sei. Der Standort bietet die Möglichkeiten „Walk-in“ und „Drive-through“ – auf Deutsch: zu Fuß und per Auto erreichbar.

Abstrich am Autofenster

Die Kunden können zum Testen entweder ins Testcenter hineingehen oder sie bleiben einfach im Auto sitzen. Die Mitarbeiter führen den Test dann am offenen Autofenster durch. Für einen Schnelltest braucht man einen Termin, den man online buchen kann. „Wir haben anfangs rund 100 Termine pro Öffnungstag vorgesehen, könnten aber auf 200 erhöhen“, erklärt Pauline Stay.

Wer einen Termin gebucht hat, zeigt seine Bestätigung vor und bekommt im Gegenzug einen QR-Code. Das geschulte Personal nimmt den Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich. Die Testpersonen müssen nicht auf das Ergebnis warten, sondern erhalten die Auswertung nach 15 bis 20 Minuten per E-Mail. Falls diese Nachricht verlorengeht, gibt es immer noch den QR-Code. „Darüber sind die Daten auch abrufbar“, erklären die Tester.

Die Firma Nanotrade stellt eigentlich Spirituosen her, hat dann in der ersten Pandemiewelle ihre Produktion auf Desinfektionsmittel umgestellt. Inzwischen vertreibt sie medizinische Ausstattung, liefert deutschlandweit Selbsttests und eröffnet nun schon das vierte Testzentrum im Kreis Bergstraße. Wie lange die Corona-Tests in Viernheim angeboten werden, ist nicht abzusehen. „Wir haben eine unbefristete Beauftragung“, erzählt Stay, „so lange Bedarf ist, bieten wir das an.“ Es sei auch genügend Personal vorhanden, um die Öffnungszeiten noch auszuweiten – falls offiziell bestätigte Testergebnisse nicht nur für Friseur oder Einkauf, sondern später auch für Lokal- oder Veranstaltungsbesuche benötigt werden.

