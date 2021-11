Jeden Tag Chance auf Gewinne

Viernheim. Spannende Preise gibt es auch in diesem Jahr bei der Adventskalender-Aktion des Viernheimer Lions-Clubs zu gewinnen. Ab dem 1. Dezember verstecken sich bis Heiligabend jeden Tag verschiedene Preise hinter den Türchen des Adventskalenders, die Erlöse der Aktion kommen karitativen und sozialen Zwecken zugute. Die Kalender sind ab sofort bei mehreren Verkaufsstellen erhältlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits seit 2014 bietet der örtliche Lions-Club den Adventskalenderverkauf in der Weihnachtszeit an. Insgesamt 4500 Adventskalender stehen in diesem Jahr zum Verkauf, jeder Kalender enthält dabei eine individuelle Losnummer. Vom 1. bis zum 24. Dezember wird der Lions-Club jeden Tag Gewinnnummern ziehen. Falls eine der Gewinnnummern mit der Kalendernummer übereinstimmt, können die Teilnehmer attraktive Preise gewinnen. Insgesamt sind laut Veranstalter in diesem Jahr über 700 Preise im Gesamtwert von circa 25 000 Euro in der Verlosung. Der Hauptpreis ist am 24. Dezember zu gewinnen: Die Metzgerei Rudi Bugert spendiert für den glücklichen Gewinner das Catering für eine Feier im Wert von 2021 Euro. Darüber hinaus gehört eine viertägige Reise nach Berlin für zwei Personen inklusive Übernachtung, Verpflegung und Besichtigungen auf Einladung des hiesigen Wahlkreisabgeordneten des Deutschen Bundestages zu den Preisen.

Erlös für einen guten Zweck

Alle Preise wurden von den teilnehmenden Firmen und Geschäften gespendet, so dass der Lions-Club den Erlös des Kalenderverkaufs in vollem Umfang an Hilfsprojekte weitergeben kann. „Ohne das erneut großartige Engagement der örtlichen und regionalen Geschäftswelt wäre der Adventskalender nicht zu realisieren“, hob Peter Bläß, Präsident des örtlichen Lions-Clubs, hervor. Neben hochwertigen Sachpreisen haben mehrere Viernheimer Vereine auch Schnuppermitgliedschaften als Preise ausgelobt. Dies ist für die Vereine eine Möglichkeit, auf ihr Angebot aufmerksam zu machen und Mitglieder zu gewinnen.

Das Titelbild wurde von Michela, einer Schülerin aus der sechsten Klasse der Albert-Schweitzer-Schule, gestaltet. Eine Jury aus Schulkindern und Lehrkräften der Albert-Schweitzer-Schule hatte es aus einer Vielzahl von Bildern ausgewählt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Adventskalender ist ab sofort für fünf Euro bei der Sparkasse Starkenburg, dem Weltladen, der Buchhandlung Schwarz auf Weiß, dem Teeladen ARTee, dem Edeka Zimmermann, der Rathaus-Apotheke, der physiotherapeutischen Gemeinschaftspraxis Monika und Ruben Voit, der HNO-Praxis Dr. Wolfram Hess sowie bei der Metzgerei Rudi Bugert erhältlich.

Die gezogenen Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember täglich im Internet unter www.viernheimer-adventskalender.de veröffentlicht. Von der Verlosung ausgeschlossen sind Mitglieder des Viernheimer Lions-Clubs sowie deren Familienangehörige. fds