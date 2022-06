Sport treiben und dabei noch etwas Gutes tun, das war die Intention des Spendenlaufs an der Schillerschule, an dem alle 270 Kinder teilnahmen. Auf dem Pausenhof drehten die Kinder eine Viertelstunde lang Runde für Runde. Am Ende wurde die Leistung jedes Schülers gemessen und die Eltern konnten dafür einen angemessenen Betrag auf das Spedenkonto überweisen.

„Der Elternbeirat der

